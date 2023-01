Photo fournie par FPQ

La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) vient de dévoiler la toute nouvelle mouture du Guide de la pourvoirie (photo). En accord avec la nouvelle image de marque lancée au printemps dernier, le guide présente plus de 330 destinations nature partout au Québec. Imprimé en 20 000 copies, il s’agit d’un outil incontournable pour planifier sa prochaine escapade en pourvoirie. Chaque année, le Guide de la pourvoirie propose un cahier thématique. Cette édition nous raconte comment ils en sont arrivés à devenir propriétaires d’une pourvoirie en partageant leur histoire. Le guide est disponible dès maintenant en version imprimée (5,95 $ + taxes) et numérique (2,95 $ + taxes) en ligne (guidedelapourvoirie.com). Des copies sont également en vente chez les principaux détaillants de chasse et pêche tels que Canadian Tire et dans les principaux salons de chasse, pêche et plein air.

La saison des remises

Photo fournie par Bernard Brault

Les fondations Aléo et Georges St-Pierre se sont à nouveau réunies afin de mettre en lumière les efforts de sept étudiant(e)s athlètes de la relève et de les récompenser d’une bourse de 2000 $. Parmi eux, notons Ayoub Bouriel (photo en action), 18 ans, de Boischatel, en taekwondo (-63 kg). Ayoub, qui est champion canadien junior depuis avril 2022, vise la couronne nationale senior pour participer aux mondiaux dans cette catégorie et cheminer jusqu’aux Jeux de Paris en 2024. Le domaine de la médecine sportive l’intéresse beaucoup et il aimerait devenir physiothérapeute ou kinésiologue.

Près de 4 M$

Photo fournie par Dr Julien

La Fondation Dr Julien est bien fière des résultats de sa campagne annuelle, la Guignolée Dr Julien, qui s’est déroulée du 15 novembre 2022 au 15 janvier 2023 partout à travers le Québec, dans plus de 40 centres de pédiatrie sociale en communauté. Au total, 3 915 000 $ ont été amassés, par plus de 400 bénévoles au profit de la pédiatrie sociale en communauté, afin qu’un plus grand nombre d’enfants puissent grandir en santé et développer leur plein potentiel, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

Anniversaires

Photo d’archives

Paul Henderson (photo), ailier gauche qui a joué 13 saisons dans la LNH pour les Red Wings, les Maple Leafs et les Flames d’Atlanta, mais mieux connu pour avoir marqué le but de la victoire contre l’URSS dans le huitième et ultime match de la Série du siècle 1972. Il a 80 ans aujourd’hui... Elijah Wood, acteur américain (Le Seigneur des Anneaux), 42 ans... Sarah McLachlan, chanteuse canadienne, 55 ans... Normand Rochefort, avec les Nordiques de 1980 à 1988, 62 ans... Manon Leblanc, décoratrice, designer, productrice et animatrice... Nicolas Sarkozy, ex-président de la République française, 68 ans... Christian Tétreault, animateur, chroniqueur et auteur, 69 ans.

Disparus

Photo fournie par NASA

Le 28 janvier 1986 : Les 7 astronautes (photo) de la navette spatiale Challenger... 2019 : Andrew Hebenton, 89 ans, ailier droit qui a joué huit saisons dans la LNH avec les Rangers de NY (1955-1963)... 2017 : Charles Brochu, 84 ans, fondateur des Gouttières Charles Brochu Inc... 2016 : Paul Kantner, 73 ans, cofondateur du groupe Jefferson Airplane et Jefferson Starship... 2014 : Fernand Leduc, 97 ans, peintre québécois, un des signataires du manifeste Refus global en 1948... 2012 : Léo-René Maranda, 79 ans, avocat et criminaliste... 2005 : Jean-François Bergeron, 33 ans, nageur longue distance... 2005 : Jacques Villeret, 53 ans, comédien français... 2001 : Pierre Roche, 83 ans, pianiste, chanteur et compositeur... 2001 : Roland Lelièvre, 87 ans, journaliste à la radio à Québec...