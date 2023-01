[PHOTOS] L'impressionnante collection de voitures de Luc Poirier

Passionné de voiture, Luc Poirier s’est bâti une impressionnante collection de voitures dans le but de mettre la main sur une Ferrari d’édition limitée.

Il y a environ 2 ans et demi, l’homme d’affaires a tenté de se procurer le modèle 488 pista spider, mais on refusait de lui vendre, et ce même s’il était le plus grand acheteur de Ferrari au pays.

«On m’a dit, tu en achètes, mais tu ne les collectionnes pas», a expliqué M. Poirier en entrevue avec l’Agence QMI. C’est ainsi qu’il s’est mis en tête d’avoir une collection de voitures. Cette dernière a maintenant une valeur d’un peu moins de 50 millions $ aujourd’hui.

Ayant un faible pour les voitures de luxe, l’homme d’affaires a indiqué «aimé avoir les nouveautés» et «changer de voitures». D’où le fait qu’il n’avait pas commencé sa collection plus tôt.

Luc Poirier, qui possède un grand nombre de Ferrari, explique qu’il affectionne cette marque pour plusieurs raisons.

«Depuis ma tendre enfant, ce sont les autos que je préfère. C’est comme des œuvres d’art», a-t-il mentionné en évoquant à la fois l’histoire de ces voitures dans le circuit de la course automobile et leur valeur. «Ce sont les voitures qui gardent le plus leur valeur», a-t-il précisé.

Des voitures rares

Luc Poirier possède plusieurs voitures d’édition limitée, dont la Ferrari Aperta et la Lamborghini Aventador, mais la plus rare est bien évidemment une voiture de Formule 1 (F1).

Il s’agit d’une Ferrari F1 remonté avec des pièces de voitures ayant coursé en 2004, l’année où Michael Schumacher a remporté son 7e championnat, un record toujours inégalé.

«Ce sont des pièces qui restaient des voitures du circuit, mais la voiture en tant que telle n’a pas coursé», a dit M. Poiré qualifiant plutôt la voiture de «demo car». D’une valeur de 2.5 millions $, cette voiture est rare puisqu’il n’y en a que trois ou quatre, a précisé le collectionneur.

Néanmoins, la Ferrari Aperta demeure la préférée de Luc Poirier, car il s’agit d’un «super car» confortable à la conduite. «Je la sors seulement dans le temps du Grand Prix», a-t-il indiqué.

Une partie de sa collection est d’ailleurs à l’honneur au Salon de l’Auto de Montréal qui se déroule au Palais des Congrès jusqu’à dimanche.

«J’ai toujours aimé partager ma passion avec le monde, surtout avec les enfants», a affirmé celui qui a accepté de prêter ses voitures afin qu’elles soient exposées.