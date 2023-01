Plagiat: le chanteur anglais Rick Astley poursuit un rappeur américain

Le réputé chanteur anglais Rick Astley a lancé une poursuite contre le rappeur américain Yung Gravy, indiquant que ce dernier aurait plagié sa célèbre chanson des années 1980, Never Gonna Give You Up.

Dans sa poursuite, Astley soutient que la chanson Betty (Get Money), lancée en été 2022, est basée sur la voix qu’il a prise au cœur de sa célèbre chanson, en enfreignant le principe du droit à la personnalité.

Selon lui, Betty (Get Money), qui s’est hissée au 30e rang des 100 meilleures chansons de 2022, «imite de près la voix distinctive qu’a utilisée Astley pour réaliser son succès de 1987».

«Dans le but de tirer profit de l’immense popularité et de la bienveillance de M. Astley, les défendants [...] ont comploté pour y ajouter une imitation délibérée et quasiment indistincte de la voix de M. Astley, à travers la chanson», ont indiqué aux médias les avocats du chanteur.

«Le public ne pouvait en faire la différence. Son imitation est si réussie que les gens pensaient vraiment que c’était M. Astley qui chantait.»

La plainte a été présentée le 26 janvier dernier dans une cour située à Los Angeles.

Pour sa part, Yung Gravy a expliqué avoir discuté de la chanson au préalable avec Rick Astley, avant qu’elle ne soit sortie. Cette version des faits est niée par le principal intéressé.