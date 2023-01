Pour tous les goûts

Après deux années de tenues à distance, le Festival de pêche à la mouche (PALM) présenté par Saumon Québec se déplace à nouveau aux quatre coins de la Belle Province. Les mordus, les cinéphiles et les amants de la nature pourront visionner une superbe sélection de films sur le sujet. Le tout sera accompagné d’une animation soutenue. L’activité se déroulera, entre autres, à Montréal le 3 mars et le 9 mars à Trois-Rivières. Saumonquebec.com/palm

ON VEUT DES DATES

Le 20 juillet 1969, on a pu entendre des conversations entre l’astronaute Neil Armstrong et la NASA, qui provenaient directement de la Lune. Il est fort étonnant de réaliser que 54 ans plus tard, avec tous les outils scientifiques modernes mis à leur disposition et avec tous les progrès technologiques en matière de communication et de partage de l’information, les intervenants du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ne sont toujours pas en mesure de nous communiquer les dates d’ouverture des diverses saisons de pêche pour que nous puissions planifier nos activités.

Le ministre devrait établir une date limite annuelle, en décembre, pour publier toutes les dates et ainsi satisfaire les acheteurs de permis, les pourvoyeurs, les zecs, etc.

ENCAN

Le 17e encan virtuel de la Fondation de la faune du Québec se déroulera du 6 au 23 février. Les profits sont investis dans le programme Pêche en herbe qui offre un soutien à des organismes partout au Québec pour la réalisation d’activités d’initiation à la pêche sportive des jeunes de 6 à 17 ans. Plus de 325 000 jeunes ont pu en profiter à ce jour. Fondationdelafaune.qc.ca.

SUR L’ORDI

Bien que la saison des expositions en présentiel soit recommencée, ce n’est pas tout le monde qui est encore tout à fait à l’aise avec les foules. Jusqu’à dimanche, dans le confort de votre foyer, vous pouvez visiter le salon virtuel de la Sépaq. Vous pourrez alors profiter de promotions exclusives, découvrir de belles suggestions de séjours et même jaser au téléphone avec un expert ayant de bonnes connaissances du terrain et bénéficier de ses conseils éclairés. Sepaq.com/salons/chasse-peche.dot ou 1 844 627-3243.

MUNITIONS

Contrairement aux croyances populaires, l’eau ne s’infiltre pas dans les cartouches de fusil par le sertissage, mais plutôt par l’amorce. Une cartouchière exposant le dessous de munitions favorise l’introduction d’eau et d’humidité, me confiait Élie Zarifé, des cartouches Challenger.

SUR GLACE

Ce week-end, lors des samedis et dimanches jusqu’au 5 mars ainsi que lors de la semaine de relâche du 27 février au 3 mars, il sera possible de pêcher sans permis provincial sur le territoire de l’aire faunique communautaire (AFC) du lac Saint-Pierre.

L’autorisation de pêcher de l’AFC, pour sa part, sera gratuite en fin de semaine et du 27 février au 3 mars. Il y aura également des cliniques éducatives chaque week-end de l’Académie de pêche du lac Saint-Pierre et des promotions de toutes sortes. Afclacst-pierre.org.