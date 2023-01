Trois-Rivières: les bacs bruns font monter les taxes au-dessus du taux d’inflation

Des données compilées par l’équipe du Bureau d’enquête auprès de plusieurs centaines de municipalités démontrent que plusieurs villes et villages du Québec n’hésitent pas à imposer des hausses de taxes supérieures à l’inflation. Le Journal a été à la rencontre de citoyens et maires de ces villes qui expriment leur point de vue.

Obligée par la loi d'instaurer la collecte des matières compostables, la Ville de Trois-Rivières dit avoir dû hausser sensiblement les taxes municipales cette année, une situation qui inquiète des citoyens qui craignent de ne pas être au bout de leurs surprises.

Selon le budget municipal déposé en décembre dernier, Trois-Rivières prévoit dépenser 25 M $ supplémentaires en 2023, sur un budget total de 339,7 M $. Une somme de 11,2M $, soit 61 % de cette hausse, est attribuée à la collecte des matières résiduelles. Les taxes foncières augmentent conséquemment de 7,17 %, ce qui représente environ 200 $ par année pour une maison évaluée à 205 000 $, une augmentation supérieure au taux d’inflation moyen de l’an dernier au Québec, établi à 6,7 %.

Photo Agence QMI, Andréanne Lemire

«Pour les gens à faible revenu et même les locataires à qui les propriétaires vont refiler la facture, ça fera une différence, surtout que ça s'ajoute à tout le reste qui est en hausse», s'inquiète Bernadette Salas, une citoyenne de Trois-Rivières.

Daniel Cournoyer, maire suppléant à la Ville de Trois-Rivières, dit que l’administration n'avait pas d'autres choix que de procéder à cette hausse.

Photo fournie par la Ville de Trois-Rivières

«La collecte des matières compostables va commencer en avril prochain. Il fallait que ce soit fonctionnel cette année sinon on aurait été mis à l'amende, et le coût total doit être défrayé dès cette année. D'autres villes ont instauré le service il y a 10 ans, nous c'est cette année que ça se passe. Il faut aussi compter la hausse importante des coûts de transport des bacs de recyclage et de poubelles. À certains endroits en Mauricie, les prix ont augmenté de 300 %!»

Mme Salas et son mari, Ramon Salas, qui ont élevé leur famille à Trois-Rivières, craignent que d'autres surprises les attendent.

«Ils nous présentent un budget plus élevé, où tout coûte plus cher. On se demande dans quels services ils vont couper pour arriver. D'après les commentaires de certains conseillers, la Ville pourrait couper dans les services de bibliothèque, de piscine, dans le déneigement. Ça se discute à l'intérieur de petits comités, donc même les conseillers ne sont pas au courant de tout, sans parler des citoyens qui ne s'impliquent pas assez», déplore Ramon Salas.

Bernadette Salas n'est pas d'accord du tout à l'idée de voir les services diminuer.

«Dans notre rue, on a vu passer le chasse-neige de la Ville une seule fois cette année. Les citoyens doivent s'arranger entre eux et compter sur leurs contrats avec des déneigeurs privés pour déblayer!»