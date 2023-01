Voici 10 chansons québécoises qui ont réchauffé janvier

Les mois de janvier ne sont plus les déserts musicaux d’autrefois. Les nouveautés abondent. Dans le lot, voici dix pièces qui ont réchauffé nos cœurs pendant ce mois habituellement plus froid.

• À lire aussi: Un premier numéro un pour Elton John

• À lire aussi: De l’espoir pour les musiciens

• À lire aussi: «Un gros party de famille»: Alicia Moffet veut commencer sa tournée «en force»

AWWMEN, Miss Sassoeur

Photo fournie par H3K atelier

(CB) – Ce second extrait du prochain album de Myriam Bois (Giggles, le 10 février), alias Miss Sassoeur, résonne comme un jubilatoire appel au bonheur. Sur un fond gospel, Miss Sassoeur nous rappelle qu’après la pluie, il y a le beau temps. Et aussi de la bonne musique.

LE TOUR DU BLOC, Michel Rivard

(RGM) – Première chanson originale de l’auteur-compositeur depuis 2019, cette pièce se veut un regard vers le passé empreint de tendresse. Le « ti-cul Villeray » fête cet hiver ses 50 ans de carrière avec une tournée du même nom. En espérant qu’il continue de pousser « sa luck » encore plusieurs années.

LEITMOTIV, Dumas

(SEN) – La pièce Leitmotiv comporte tout ce qui nous charme de l’auteur-compositeur-interprète depuis tant d’années : un refrain entraînant, des envolées remplies d’espoir et des touches d’électro donnant instantanément envie de sourire et de danser, les bras dans les airs.

POUR LES AUTRES, Karolan Boily

Photo fournie par Marc-André Dupaul

(CB) – Quelques notes de piano finement égrenées, des percussions simples et franches, une interpré-tation d’une vive sensibilité : dans le créneau pop alternatif, cette artiste de Saint-Raymond de Portneuf est à surveiller.

LES ARTIFICES, Marilou

(RGM) – Avant de créer son «empire culinaire» Trois fois par jour, Marilou s’était fait connaître comme chanteuse. Voilà qu’elle retourne enfin à ses premières amours. Et le retour est plutôt convaincant, si l’on se fie aux trois récents extraits qu’elle a lancés, Rosie, La fumée des bougies et Les artifices. De jolies ballades tout en délicatesse.

BATTEMENTS DE PAUPIÈRE, Alex Doré

(SEN) – C’est doux, c’est apaisant et ça nous effleure comme une brise de bord de mer. Tirée du mini-album Île, cette pièce représente bien l’essence de ce premier, et certainement pas dernier, opus faisant doucement voyager.

ROCK BAND, Lumière

Photo fournie par Jean-François Sauvé

(CB) – Il y a un mini Freddy Mercury qui sommeille dans Étienne Côté et sous les traits glam-rock de Lumière, il propose avec Rock Band un voyage dans le temps qui détonne favorablement dans le paysage musical québécois actuel.

ÉLÉGIE, Alexandra Stréliski

(RGM) – La pianiste se montre très touchante dans cette «chanson triste remplie d’amour pur». Au piano se mêle adroitement du violon et le résultat nous attrape directement au cœur. Vivement le nouvel album, Néo-Romance, le 31 mars.

BROOKLYN N’EST PAS ASSEZ GRANDE, Jason Bajada

Photo d'archives, Chantal Poirier

(SEN) – Un beau cadeau en français de la part de l’auteur-compositeur-interprète Jason Bajada qui a traduit sa chanson Brooklyn Isn’t Big Enough For the Both of Us tirée de son plus récent album Crushed Grapes.

AMOUR, Jean-Michel Blais

Photo fournie par John Londono

(CB) – Ce n’est pas vraiment une nouvelle chanson puisque la version originale d’Amour figurait sur l’album orchestral de Jean-Michel Blais, paru en 2022. Ramenée à sa plus simple expression au piano, sa relecture ne perd rien de sa puissance d’évocation.