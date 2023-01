Six ans plus tard, la grande mosquée de Québec se souvient

Les plaies sont encore vives auprès de la communauté musulmane, six ans après la tuerie à la grande mosquée de Québec, le 29 janvier 2017.

Six hommes, Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzedine Soufiane et Aboubaker Thabti ont perdu la vie dans cet incident après qu’un tireur se fut introduit sur les lieux avec une arme à feu. Il s’agit d’une des fusillades les plus meurtrières de l’histoire du Québec.

L’événement a donné lieu à plusieurs débats à travers la province sur l’islamophobie et le racisme.

Aujourd’hui, de nombreux événements doivent avoir lieu partout en province en guise de commémoration du drame. La grande mosquée elle-même invite le public à prendre part à une cérémonie sur son site, à 17h30.

Le premier ministre du Québec, François Legault, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, seront parmi ceux qui seront présents à cette cérémonie.

«Aujourd’hui, nous nous rappelons les six personnes qui ont perdu la vie et les 19 autres qui ont été grièvement blessées au cours de l’attentat perpétré au Centre culturel islamique de Québec à Sainte-Foy. Nous saluons également le courage et l’altruisme des premiers répondants et des membres de la communauté qui ont mis leur vie en danger et qui ont tout fait ce jour-là pour sauver les fidèles,» a soutenu M. Trudeau, par voie de communiqué, ajoutant entre autres: «L’islamophobie n’a pas sa place au Canada».

Pour sa part, François Legault y est allé d’un gazouillis à la mémoire des victimes qui ont péri dans cette tragédie, rappelant qu’il est important de ne pas les oublier.

Rappelons-nous cette tragédie. Rendons hommage aux victimes et à leurs familles. Au nom du gouvernement du Québec, je salue la mémoire d’Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzedine Soufiane, Aboubaker Thabti: nous ne vous oublierons jamais. pic.twitter.com/VMkB44xjdx — François Legault (@francoislegault) January 29, 2023

Depuis l’événement, le gouvernement Trudeau a déclaré le 29 janvier comme étant la Journée nationale d’action contre l’islamophobie, au Canada.

Le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en vert, du coucher du soleil jusqu'à 1 heure, pour souligner cette journée.