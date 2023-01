En mode lecture: bienvenue dans le Harlem des années 60

Après les fameux Underground Railroad et Nickel Boys, Colson Whitehead signe un nouveau petit bijou.

Au tournant des années 1960, Harlem n’avait rien à voir avec le quartier embourgeoisé new-yorkais qu’on connaît aujourd’hui. Dans ce nouveau roman magistral, l’Américain Colson Whitehead se charge d’ailleurs de nous le montrer à sa manière en le faisant revivre.

Raymond Carney (Ray pour les intimes) a toujours refusé de suivre l’exemple de son paternel, un petit malfrat qui frayait avec la pègre locale. À la place, il a ouvert son propre magasin de meubles et d’appareils électroniques sur la 125e Rue. Ce dont il peut être fier, car même s’il ne gagne pas des masses, il assure à sa femme et à sa fille une vie tout ce qu’il y a de plus paisible et respectable.

Mais évidemment, les choses n’en resteront pas là.

Le couteau sur la gorge

Freddie, le proche cousin de Ray, a accepté de participer au braquage de l’Hôtel Theresa. À l’époque, l’endroit était surnommé le « Waldorf de Harlem » et les plus célèbres stars de couleur avaient l’habitude d’y descendre. En toute logique, son coffre-fort devait donc être rempli de bijoux de grande valeur. Ce qui sera rapidement vérifié et attesté.

Mais que faire de ces joyaux volés? C’est là que Freddie ira voir Ray, afin de lui demander de les écouler en douce. Et dans le temps de le dire, Ray se retrouvera mêlé à cette sale affaire. Avec, en prime, plein d’individus peu recommandables à gérer.

Un beau gros coup de cœur dans lequel la lutte pour les droits civiques des populations noires, cheval de bataille de Colson Whitehead, aura aussi la part belle.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Madame Mohr a disparu

Photo fournie par les Éditions Agullo

En 1893, Zofia Turbotynska, une digne bourgeoise de Cracovie, se fait le devoir de rendre visite aux indigents de la Maison Helcel. Mais lorsque l’une de ses résidentes sera retrouvée morte, Zofia va rapidement se transformer en redoutable détective ! Un livre qu’on a commencé à lire un peu par hasard et qui nous a vite happée!

La splendeur et l’infamie

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

Une autre bio sur Winston Churchill? Pas vraiment, non. Juste après avoir été nommé à la tête du Royaume-Uni, en mai 1940, le «Vieux Lion» a eu droit à toute une année. Car en plus de gérer les raids aériens nazis et les contre-offensives, il a aussi dû s’occuper des problèmes de sa fille rebelle et de son fils, dont le mariage battait déjà de l’aile. Une vraie pépite.

L’immunité mystérieuse

Photo fournie par les Éditions MultiMondes

Avec ce qu’on traverse depuis maintenant quelques années, le système immunitaire a très souvent été au cœur des discussions, et ce, que ce soit pour connaître les meilleurs moyens de le renforcer ou comprendre pourquoi certaines personnes tombaient plus facilement malades que d’autres. Accessible à tous, cet essai fait le point sur la question.

Cuisine coréenne maison

Photo fournie par les Éditions Marabout

Lorsqu’on pense mets coréens, kimchi, bibimbap et bulgogi s’imposent généralement tout de suite. Il y a pourtant plein d’autres plats, et ce livre se charge de nous les faire découvrir. Cet hiver, on pourra ainsi déguster du poulet braisé à la coréenne, de la soupe de bœuf pimentée aux légumes, des beignets de poissons ou des tteokbokki sautés. Mmmmmm!

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Sonatine

La Parade des imbéciles

Alors qu’elle a été publiée en 1969, ce n’est qu’aujourd’hui qu’on a la chance de pouvoir lire en français cette perle du roman noir américain, dont l’histoire se déroule en 1935.

Cette année-là, entre autres faits marquants, il y aura la naissance d’Elvis Presley, la mise en marché du jeu Monopoly et la libération de Mattie Appleyard, le plus ancien prisonnier du pénitencier de la petite ville de Glory, en Virginie-Occidentale. Enfermé en 1888 pour meurtres, il vient enfin d’être relâché avec, en poche, tout ce qu’il a gagné pendant ses 47 ans de détention : 25 000 $ et des broutilles, sous forme de chèque certifié.

Sans pitié

Avant d’aller plus loin, il faut se remettre dans le contexte de l’époque. Le pays abrite 9 millions de chômeurs, les ouvriers agricoles empochent en moyenne 300 $ par an et le krach boursier de 1929 continue de hanter bien des mémoires. Pour résumer, 25 000 $ a tout d’une vraie fortune.

Avec cet argent, Mattie et les deux codétenus libérés en même temps que lui ont l’intention d’ouvrir un magasin. Mais Oncle Doc Council, le capitaine des gardiens du pénitencier, en a décidé autrement : il veut absolument ce fric et pour s’en emparer, il ne reculera devant rien.

Un grand bonheur de lecture.