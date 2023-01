Gaétan Boucher: toujours un grand champion

Gaétan Boucher avait repris l’entraînement plus de 25 ans après sa dernière compétition pour gagner. Rien de moins. Et il n’a pas déçu en étant couronné champion du monde des maîtres, hier, devant une foule survoltée et vendue à sa cause au Centre de glaces à Québec.

«Je suis soulagé, ç’a été dur, a lancé le champion québécois avec le sourire du devoir accompli. Je suis content d’avoir fini.»

La légende du patinage de vitesse a fait tourner les têtes depuis vendredi sur l’anneau qui porte son nom. Meneur au classement général chez les 65-69 ans [il est âgé de 64 ans, mais son anniversaire est en mai] après trois courses, Boucher a pris l’ultime départ, celui du 3000 m, avec une mince avance sur son plus proche rival, le Néerlandais Victor van den Hoff. C’était loin d’être dans la poche.

Malgré une quatrième place au 3000 m en vertu d’un chrono de 4 min 43,04s, Boucher a triomphé au cumulatif des quatre épreuves, devant van den Hoff, qui a réalisé le deuxième temps sur la distance (4:40,33).

«Je m’attendais à ce que ça soit plus facile, a avoué Boucher, à cause de mes antécédents et que je suis un bon patineur. Mais les [patins à] claps jouent un rôle différent. Ma technique d’antan ne fonctionne pas avec les claps, je ne suis pas aussi efficace. Ça m’enlève un petit avantage que j’avais dans le temps. Et au niveau physique, essayer de refaire des performances avec l’âge, ce n’est plus pareil. Je suis content d’avoir recommencer, c’était un défi pour moi.»