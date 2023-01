Télé nostalgie: Daniel Coutu, imitateur de Guy Jodoin et amoureux de Jessica Barker

Pour un jeune Daniel Coutu, l’humour et l’intelligence des Débrouillards n’avaient pas leur pareil. Et tant qu’à rire, pourquoi ne pas le faire également en compagnie de la famille de La petite vie? Friand de télé, le magicien a déjà passé beaucoup d’heures à rire devant le petit écran...

Daniel, quelles émissions jeunesse t’ont marqué?

J’ai un souvenir particulièrement marquant de «triper solide» sur Les débrouillards. C’était drôle et intelligent. J’ai regardé chacun des épisodes plus d’une fois (merci, cassettes VHS) et je connaissais la ritournelle par cœur!

Quels souvenirs télé liés à l’enfance comptent parmi tes plus beaux?

Photo Radio-Canada

Ce n’est pas une émission jeunesse, mais je me rappelle de rire à gorge déployée, alors que nous étions collés en famille sur le sofa, en écoutant La petite vie. Ma mère a un rire particulièrement contagieux et on riait... de rire. Dans la même veine, Fripe et Pouille était tellement rigolo! Ça fait du bien de rire en famille.

Regardais-tu beaucoup la télé lorsque tu étais tout jeune?

Je regardais trop la télé quand j’étais plus jeune ! Pas étonnant que je conçoive des émissions aujourd’hui.

Y a-t-il un personnage qui t’a influencé?

Photo tirée de IMDB

L’humour débridé de Télé-Pirate et du Studio a particulièrement influencé mon amour des émissions à sketches. L’artiste-peintre qui parle en onomatopées, joué par Guy Jodoin, me faisait hurler de rire. Je l’imite encore aujourd’hui. J’ai jamais eu la chance de travailler avec Guy Jodoin, mais c’est clair que si cette opportunité se présente, je vais lui demander un extrait. Je vais ensuite pouvoir mourir.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui te reste en tête?

PHOTOs d’archives, Radio-Canada

Je serais tenté de dire celle des Débrouillards, mais je serais redondant. Alors je vais dire... Les débrouillards!

Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants?

Je pense que j’aurais voulu être Tom [sous les traits de Lorànt Deutsch] dans Les intrépides. Surtout parce que j’étais secrètement amoureux de Julie! «Oh my God!». Mais ce n’est pas original, car j’ai ouï dire que Jessica Barker a plusieurs prétendants trentenaires nostalgiques. Elle devrait fonder une association pour monnayer ce capital d’amour ; elle deviendrait super riche (sourire).

Quel univers voudrais-tu faire découvrir aux enfants?

Celui de Famille magique, mais je suis en conflit d’intérêts... Je suis tellement fier de cette série. J’ai tellement eu de fun à la concevoir avec mon amie autrice, Isabelle Pruneau-Brunet. Les comédiens et comédiennes avec qui j’ai le plaisir de jouer sont tellement drôles. C’est du gros bonheur!

Que penses-tu de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

Là encore, je peux difficilement être juge et partie prenante, mais je la trouve magnifique. Il faut trouver une façon qu’elle rejoigne encore plus d’enfants sur les nouvelles plateformes. La télé jeunesse est tellement importante d’un point de vue culturel... En fait, à tous les points de vue!