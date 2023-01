«La Voix»: de la radio à la chanson

Animatrice d’une quotidienne à Rouge FM, Julie Saint-Pierre a surpris tout le monde en arrivant sur le plateau des auditions à l’aveugle de La Voix, dimanche soir.

Participante à Mixmania en 2002, elle tente sa chance dans un autre concours de chant, 21 ans plus tard, mais pas pour les mêmes raisons.

«Je ne viens pas à La Voix dans l’espoir de devenir chanteuse, a-t-elle expliqué en entrevue. Je suis très bien dans ma vie. J’anime à la radio tous les jours, c’est mon métier, et j’espère ne jamais arrêter de faire ça. C’est surtout une décision personnelle pour me faire du bien, pour me prouver des choses, en plus d’assumer la chanteuse que je suis.»

Ce qu’elle aime le plus faire au monde, c’est chanter à la télévision, et l’émission est un bon tremplin pour assouvir ce plaisir. «Peut-être parce que c’est ce que j’ai connu en premier. Ça regroupe aussi des passions comme les médias, les communications et la musique. Par contre, plus je vieillis, plus le stress avant la performance est grand, et j’espère avoir l’opportunité d’apprendre à mieux gérer mon stress.»

Marc Dupré, Marjo et Mario Pelchat ont appuyé et se sont retournés lors de son interprétation de You Oughta Know d’Alanis Morissette. «J’ai essayé de ne pas avoir d’attente. J’aurais aimé que les quatre chaises se retournent en même temps, mais ce n’est pas si important, au final. Cependant, je savais qu’aucun coach ne me reconnaîtrait chanter, ils ne connaissent pas cette voix-là. Mais sachant ça, qu’ils soient trois à faire tourner leur chaise, c’est très valorisant.»

La maman de deux enfants a rejoint l’équipe de Marc Dupré, qu’elle connaît depuis plusieurs années. «Avec lui, je savais que je serais en sécurité durant cette expérience, j’avais cette impression que je me sentirais bien. Au-delà de ça, j’ai vu dans ses yeux qu’il a été surpris de me voir là, mais j’ai senti aussi qu’il avait compris tout le chemin qui m’a menée à être sur cette scène. Ça m’a touchée et je me suis sentie validée.»

Toutes les options sont maintenant ouvertes pour Julie Saint-Pierre, dont le seul objectif est d’atteindre au moins un direct pour vivre une expérience complète. «On verra ce qui arrivera avant ou après, je reste bien ouverte. Je me souhaite surtout d’être bien, d’être accueillie par le public, et j’espère aussi continuer d’apprendre sur moi.»

Et si elle remportait cette édition de La Voix, serait-elle prête à faire un album, une tournée, d’embrasser une carrière de chanteuse? «Je pense qu’on pourrait trouver une formule, quelque chose dans lequel je pourrais être confortable et qui me représenterait. Que ce soit si je gagne en finale ou si quelqu’un me propose quelque chose après, si ça marche avec ce que je suis et ce que je veux donner, pourquoi pas. Je ne veux pas me mettre de limite.»

Jay, 24 ans, Montréal

Arrivé au Québec à l’âge de 18 ans, Jay a mis du temps avant de trouver sa voix. «À un moment, j’ai écrit une chanson en créole. Il n’y avait alors pas de place à l’imitation. J’ai réalisé que c’était avec cette voix-là que je devais m’exprimer. C’est étonnamment en écrivant dans ma première langue que j’ai pu réaliser tout ça.» Le déclic s’est alors fait qu’il avait tout ce qu’il fallait pour amorcer une carrière dans la musique. Si les quatre coachs se sont retournés sur son interprétation de Stand Up, Marc Dupré s’est toutefois fait bloquer par Mario Pelchat, et c’est dans l’équipe de Corneille qu’il a choisi de vivre cette aventure. «Je me reconnais en lui. On n’a pas du tout la même histoire, mais on a vécu un peu le même déracinement. On n’a pas eu la chance de grandir avec nos parents. J’ai vécu avec ma tante en Haïti jusqu’à ce que je vienne au Québec pour vivre avec mon père. Ma mère, je ne la connais pas vraiment.»

Évodia, 22 ans, Québec

Après avoir été dans le top 30 de Star Académie, l’an dernier, Évodia a eu envie de poursuivre sur sa lancée en s’inscrivant à La Voix. «Je fais de la musique depuis toujours, mais je ne pensais pas que je pouvais aller plus loin. Participer à La Voix est comme le début de quelque chose pour moi.» Plus jeune, elle chantait dans son salon avec un micro en plastique en rêvant d’une grande carrière. «Je disais que j’allais être chanteuse un jour. C’est comme un rêve qui prend forme petit à petit et je commence de plus en plus à y croire.» Pour tenter de séduire les coachs, elle a repris la chanson L’enfer, de Stromae, qui parle de suicide. «La première fois que je l’ai écoutée, je me suis dit que j’aurais pu l’écrire. En la chantant, je retrouve toujours cette émotion initiale. C’est ma vérité, et probablement la vérité de beaucoup de gens qui m’ont entendue.» Universitaire, joueuse de rugby, pétillante, son message est qu’il ne faut pas s’attacher aux apparences. «On ne sait jamais ce que les gens traversent. On peut paraître occupé et heureux, mais quand on rentre tout seul à la maison, ça ne va pas bien, notre tête nous joue des tours.» Si elle a choisi de poursuivre l’aventure avec Corneille, c’est surtout à cause de son humanité. «Ce qui me plaît chez Corneille, c’est tout son bagage, comme artiste et comme personne. Sa sensibilité vient me rejoindre.»

Nadia-Lyse Perrone, 76 ans, Montréal

Candidate la plus âgée de l’histoire de La Voix, Nadia-Lyse Perrone est fière d’avoir réussi son coup. «Je le fais pour ma petite-fille Annabelle. Son rêve est de participer à l’émission Révolution. Elle suit des cours de danse, mais ça prend du courage et de la persévérance. Elle baisse parfois les bras. Je lui ai dit qu’un jour, mamie allait faire quelque chose qui allait la surprendre.» Au fil des décennies, elle a pu enregistrer des 45 tours, participer à l’émission Jeunesse d’aujourd’hui et chanter dans de nombreux cabarets et boîtes à chansons. «J’ai travaillé avec Yuki Rioux, la maman de Mitsou, Stéphane Venne et j’ai même joué au Théâtre des Variétés de Gilles Latulippe. J’ai eu des moments d’arrêt, j’ai fait des spectacles avec des amis. Dernièrement, je chantais à C la boîte à Chantal, le cabaret de personnificateurs de Chantal Robert. Pour moi, c’était magnifique, j’ai recommencé à chanter à 71 ans.» Elle se sent déjà en confiance avec sa coach Marjo, la seule qui s’est retournée pour elle. «Marjo est simple, son accueil m’a beaucoup touchée. J’étais émue.» En étant à La Voix, elle a l’impression de boucler la boucle, mais pas complètement. «Laissez-moi encore chanter, comme disait Alice Roby, parce que j’aime ça et je me sens bien sur scène. Je vais continuer à chanter autant que possible, en étant toujours fière de moi.»

Les recrues des équipes:

Équipe Corneille

Christa Maria Abou Akl, 20 ans, Montréal

Jay, 24 ans, Montréal

Évodia, 22 ans, Québec

Équipe Marc Dupré

Julie Saint-Pierre, 37 ans, Montréal

Ariane Simard, 18 ans, Gatineau

Équipe Marjo

Will, 25 ans, Drummondville

Nadia-Lyse Perrone, 76 ans, Montréal

Équipe Mario Pelchat

Dominic Lafond, 41 ans, Sainte-Thérèse

Mathieu-Philippe Perras, 33 ans, Montréal