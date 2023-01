L’art d’apprendre à s’aimer... «comme ça»

Onze années – presque jour pour jour – après avoir été admise à Star Académie, Mélissa Bédard continue d’ajouter des cordes à son arc : la chanteuse, animatrice et comédienne se dévoile désormais en tant qu’auteure avec son cinquième album, Aime-toi comme ça. Rencontre avec une femme qui se dit décidée à vivre sa vie « pleinement » et en ses propres termes.

Au bout du fil, Mélissa Bédard est fébrile. Ça se sent. Mais surtout, ça s’entend, sa voix montant d’une octave – on exagère à peine – lorsque vient le temps de discuter de son nouvel album, Aime-toi comme ça. Le Journal s’est entretenu avec la chanteuse en début de semaine, soit avant qu’il n’atterrisse dans les bacs vendredi.

« J’ai hâte ! Mon Dieu, que j’ai hâte ! » s’exclame-t-elle.

Cette phrase, elle la répète à moult reprises au cours de l’entretien. Et on la comprend. Car Aime-toi comme ça marque son grand retour sur disque, plus de trois ans après Fleur de verre. Et même celui-là, elle l’atteste, est « un peu passé dans le beurre avec la pandémie ».

Ça, elle l’avance sans la moindre pointe d’amertume. Ce serait très mal connaître Mélissa Bédard que de penser qu’elle s’apitoie sur son passé, ou même qu’elle daigne regarder derrière elle. Ses yeux sont braqués droit devant. Elle avance.

Désormais auteure

Et pourquoi pas ? Parce que cet album se veut plein de promesses pour elle. Elle le décrit d’ailleurs comme celui qui suscite en elle le plus de fierté. Cet énoncé a beau être galvaudé tant les artistes l’utilisent à toutes les sauces, Mélissa Bédard est sincère « pour vrai », insiste-t-elle.

Après tout, il s’agit de la première fois où elle propose des chansons écrites de sa main, un exercice qu’elle s’était toujours refusé jusqu’à maintenant.

Cet exercice a donc donné naissance à deux pièces. La première, qui a donné son titre à l’album, traite de l’estime de soi – son cheval de bataille depuis un bon moment déjà –, intimant les femmes à s’accepter telles qu’elles sont.

« C’est un message qui est extrêmement important pour moi. C’en est un que je veux transmettre à ma fille adolescente, mais aussi à toutes les femmes autour de moi », avance-t-elle.

« Je mesure 6 pieds 1 pouce, j’ai toujours parlé plus fort que les autres. Ma vie, je veux la vivre pleinement. J’ai le droit d’être heureuse et de me trouver belle, même si je n’ai pas les mensurations “idéales” ! Arrêtons donc de nous attarder au jugement des autres », termine-t-elle.

La seconde pièce née de cette initiative, À jamais... Adieu, se penche sur une thématique plus épineuse : l’aide médicale à mourir. La chanteuse a, de son propre aveu, essayé d’effriter le tabou entourant ce sujet.

« Je pense qu’il y a quelque chose de beau dans la possibilité de partir dans la dignité, dans ses propres termes », plaide-t-elle.

Tâter le pouls des Français

La majorité des autres titres de l’album permettent à Mélissa Bédard--- de prêter sa voix à différents classiques, empruntés aussi bien à Patricia Kaas qu’à Roch Voisine, Les BB, Michel Louvain et Simon and Garfunkel, des titres ayant marqué son parcours personnel ou encore professionnel.

La chanson Bridge Over Troubled Water – qu’elle interprète en duo avec Angelo Del Vecchio – lui servira d’ailleurs de pont vers l’Europe ; la chanteuse compte s’y rendre « d’ici la fin de l’année » pour y prendre le pouls des mélomanes français, chose qu’elle n’avait jamais tenu à faire auparavant.

« Ça ne m’avait jamais vraiment attirée. Je suis quelqu’un de sédentaire, qui aime être chez moi, avec ma famille et mes enfants. Mon rôle de mère me tient tellement à cœur, j’ai peur de manquer de beaux moments auprès d’eux si je pars trop longtemps. Mais ils commencent à grandir, alors je pense que je peux maintenant aller voir comment ma musique peut être reçue là-bas. Je suis curieuse », confie-t-elle.