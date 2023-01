Le Drakkar termine son périple en force

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a clôturé son périple en Abitibi en force, dimanche après-midi, quand il a signé un gain serré de 3 à 2 sur les Foreurs de Val-d’Or.

Après une défaite lors du premier match d’une série de trois dans l’ouest de la province, les patineurs nord-côtiers sont revenus à la charge avec une deuxième victoire consécutive à l’étranger.

Sur une lancée

Inspirés par leur triomphe de 6 à 3 sur les Huskies de Rouyn-Noranda samedi, les membres de l’équipage ont poursuivi sur leur lancée et ont vite donné le ton au match en se forgeant une avance de 2 à 0 au cours des 21 premières minutes de jeu.

En avance 3 à 1 en troisième période, les visiteurs ont vu l’ennemi réduire l’écart à un seul but, mais sont tout de même parvenus à cesser la menace.

« Au-delà des deux victoires, c’est la réaction globale des joueurs qui ressort le plus. On va se le dire. Nous avons vécu des moments plus difficiles récemment. Les gars voulaient s’en sortir et ils ont pris les moyens pour le faire », a louangé le pilote Jean-François Grégoire.

Effort collectif

Sans vouloir nommer un athlète en particulier, l’entraîneur-chef a insisté sur l’effort collectif.

« Les vétérans ont donné le ton et les jeunes ont suivi la cadence. L’esprit de corps a fait la différence. Le concept d’équipe explique les raisons de nos succès durant ce voyage. »

La recrue Louis-Charles Plourde a ouvert le pointage pour les vainqueurs. Le défenseur Émile Chouinard et la recrue Julien Lanthier (but gagnant) ont aussi trompé la vigilance du gardien Mathys Fernandez.

Louis Robin et Mathis Cloutier, les deux en avantage numérique, ont sonné la riposte face au cerbère Olivier Ciarlo qui a livré une autre solide prestation devant le filet des Baie-Comois.

Les unités spéciales du Drakkar ont été un autre élément important dans la conquête avec deux buts marqués en trois jeux de puissance.

Le Drakkar reviendra à la maison et disputera son prochain match à domicile, jeudi, lorsqu’il recevra la visite des Saguenéens de Chicoutimi.