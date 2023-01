«L’école de la forêt» de Pascale d’Erm: les avantages des écoles en plein air

Qu’est-ce que les enfants seraient en mesure d’apprendre s’ils passaient plus de temps dans la nature, dans le cadre de leur parcours scolaire? Pascale d’Erm s’est penchée sur toute la question de l’outdoor learning et des écoles en plein air pour écrire le livre L’école de la forêt, récemment publié en France. Reconnexion au monde vivant, mieux-être, coopération, gestion des émotions, apprentissages, activité physique : les avantages sont nombreux et dignes d’intérêt pour combler le déficit de nature.

«Les principes communs à l’outdoor learning et aux forest schools — les écoles de plein air — sont un apprentissage global», explique Pascale d’Erm, en entrevue par courriel.

«L’enfant est considéré dans ses dimensions physiques, émotionnelles et intellectuelles, une immersion (flow learning) durant laquelle on laisse à l’enfant du temps et de l’espace pour développer sa créativité, un apprentissage par le mouvement, qui permet à l’enfant d’éviter ces longues journées assises où le cerveau ne peut plus remplir son rôle correctement.»

L’innovation et l’originalité de cette pédagogie sont fondées sur le concept de l’apprentissage «tête, cœur, mains», ajoute-t-elle. «La tête symbolisant l’intellect, le cœur évoquant la sensibilité, les émotions, ou l’attachement à la nature, et les mains exprimant les actions, la mise en œuvre des projets des enfants.»

À son avis, toutes les matières scolaires peuvent être enseignées dehors.

«Les langues en lisant dehors, ou en déambulant pour réciter de la poésie ; les mathématiques en comptant les éléments de la nature, en travaillant la géométrie des formes des végétaux, des minéraux ; la géographie et l’histoire en étudiant in situ les environnements proches de l’école. Le sport, n’en parlons même pas, c’est évident. Les études montrent que faire du sport en salle ou dehors n’a pas du tout le même effet sur la santé mentale et la régénération...»

Photo fournie par Éditions La Plage

Les enfants réagissent très bien à cette forme d’apprentissage.

«Les parents des enfants dont j’ai recueilli le témoignage, les enfants eux-mêmes ainsi que les enseignants évoquent de façon assez unanime le goût de la liberté que développe le choix des jeux libres, mais également le fait de coopérer avec les autres, de s’entraider pour la réalisation des activités, qui leur plaît beaucoup aussi.»

La formule permet de développer la confiance en soi, la confiance dans les autres, l’attachement envers la nature.

«On note aussi, globalement, une amélioration de la résilience, de la santé physique, de l’autonomie, sans oublier le respect à l’égard de la nature...»

Déficit de nature

Dans le livre, Pascale d’Erm parle du syndrome de déficit de nature. Cela se manifeste par une augmentation du syndrome d’hyperactivité des enfants, par des problèmes de concentration, par l’infobésité (temps passé devant les écrans), le surpoids et des problèmes associés de diabète de type 2 (lié au mode de vie).

Les bénéfices de l’outdoor learning sont importants, tant pour la santé physique que pour la santé mentale des jeunes.

«Des centaines d’études réalisées depuis les années 1980 dans les pays d’Europe du Nord où se sont développées ces forêts affirment que faire l’école dehors développe la santé physique, la confiance dans son corps, l’immunité (les enfants sont moins souvent malades), mais également, sur un plan mental et émotionnel, la confiance en soi, la capacité à coopé-rer, la résolution de problèmes, la gestion du stress.»

Au Lac-Saint-Jean

Pascale d’Erm fournit dans son livre plusieurs exemples d’écoles en plein air en Europe et au Canada. Au Lac-Saint-Jean, elle donne la parole à Jean Gaudreault, qui a développé une expertise d’outdoor learning au niveau secondaire.

«Je trouve que cet établissement a eu beaucoup de chance d’avoir bénéficié des initiatives de Jean Gaudreault, de sa vision, de sa persévérance, de son enthousiasme contagieux. C’est un succès en termes d’implication volontaire.»

«Cet exemple me fait rêver aussi par l’immersion “en pleine conscience” — la pratique des bains de forêt, ou Shinrin Yoku en japonais — rendue possible par la proximité des magnifiques massifs de forêts... Depuis que j’ai vu les photos, je rêve d’y aller!»

EXTRAIT

«Dans la nature, les enfants trouvent la liberté, la fantaisie, l’intimité, dans un lieu distinct du monde adulte, qui leur est propre. Une paix séparée. Comme ils le disent, “la nature c’est là où il y a des racines, c’est joli et ça nous fait vivre...” Je crois que cette définition, toute simple, est au cœur de l’école de la forêt.»

– Pascale d’Erm, Éditions La Plage