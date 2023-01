Les Saguenéens renversent enfin l’Océanic

Les Saguenéens de Chicoutimi ont tendance à connaître du succès devant leurs partisans, particulièrement contre l’Océanic de Rimouski. Les « Sags » ont de nouveau eu le dessus sur leurs rivaux du Bas-Saint-Laurent, dimanche après-midi.

• À lire aussi: LHJMQ: les Remparts n’ont aucune pitié à Chicoutimi

• À lire aussi: Le Drakkar termine son périple en force

• À lire aussi: LHJMQ: l’Océanic remporte un drôle de match contre les Voltigeurs

Les « Sags » ont perdu quatre de leurs cinq derniers duels contre l’Océanic cette saison et la seule victoire des Bleus s’est déroulée au Centre Georges-Vézina. L’équipe de Chicoutimi a réalisé un autre tour de force pour finalement l’emporter 3 à 2 à la maison.

« J’étais vraiment déçu de la façon on a sorti en première période, a affirmé l’entraîneur-chef des “Sags”, Yanick Jean. Mais je nous ai trouvés meilleurs au fur et à mesure que le match a progressé. »

Fort départ

Pendant la première moitié de la joute, tout semblait sourire à l’Océanic. C’est pourquoi la formation de Rimouski a pris les devants par deux buts lors du premier engagement. Lyam Jacques et Julien Béland ont calmé les 2100 spectateurs rassemblés dans l’amphithéâtre.

« Honnêtement, j’ai bien aimé la performance et les efforts des gars, mais dans une saison, il y a toujours des défaites comme ça. On aurait pu capitaliser un peu plus en avantage numérique », a dit le pilote des Rimouskois, Serge Beausoleil.

Avec seulement trois lancers en première période, les « Sags » se sont tranquillement approprié le rythme de la partie au cours du second tiers. Le but de Zachary Gravel en fin d’engagement a accentué ce revirement de situation.

Réveil au bon moment

Les partenaires de trio Alexis Morin et Maxim Massé ont levé leur jeu d’un cran en troisième période.

Les deux joueurs ont fait scintiller la lumière rouge pour permettre à leur camp de terminer le week-end avec un gain. D’ailleurs, grâce à son quatrième but gagnant de la saison, Massé a atteint la barre des 20 buts.

« C’est toujours le fun de battre l’équipe de ma région, a admis la recrue de 16 ans. Je le répète souvent, mais je ne veux pas me fixer des objectifs. »

Les « Sags » croiseront le fer avec le Drakkar de Baie-Comeau, jeudi soir, au Centre Henry-Leonard.