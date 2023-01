Mordu par un serpent: un homme décède sous les yeux de sa femme

Un homme de 60 ans est décédé tragiquement en Australie, sous les yeux de sa femme impuissante, après une morsure d’un serpent venimeux.

Le drame est survenu samedi, dans une propriété privée située à Queensland, dans le nord du pays, selon le New York Post. Le père de deux enfants a été mordu à la main. Il est décédé avant l’arrivée des ambulanciers.

L'espèce de serpent n'a pas encore été confirmée à la suite d'un rapport toxicologique, mais il pourrait s’agir d’un serpent brun, lequel a un venin hautement venimeux.

La voisine de l'homme, Michelle Vendredi, a fait savoir au «Courier Mail » qu'elle avait reçu plusieurs appels de ses proches après la tragédie.

«Quelqu'un m'a dit qu'il pouvait entendre la femme crier à l’aide à travers la clôture pour demander de l'aide avant l’arrivée des ambulanciers», a-t-elle dit.

Selon elle, la victime avait l’habitude de manipuler les serpents, ayant déjà eu un python dans le passé.

Heather McMurray,une entrepreneure spécialisée dans la capture des serpents, a par ailleurs révélé que ces reptiles étaient particulièrement présents en cette période de l’année.

«La chaleur et l'humidité font certainement sortir les serpents, a-t-elle expliqué. Les pythons aiment l'humidité et les serpents bruns aiment les journées chaudes et sèches.»