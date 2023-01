Toujours en attente de réponses sur la COVID

Plusieurs questions persistent par rapport à la pandémie de Covid-19. Le médecin et spécialiste des virus, Christian Perronne, s’est penché sur la question.

Ses deux précédents livres sur la crise sanitaire ont semé la controverse en France. Dans son tout récent ouvrage, il pose un regard plutôt sévère envers les dirigeants, les autorités et le lobbying des laboratoires pharmaceutiques.

Les deux précédents livres de Christian Perronne sur la pandémie ont été si sévèrement critiqués par le monde médical qu’il lui a été interdit de pratiquer en France durant un certain temps. On lui reprochait sa position très critique sur la gestion de la crise sanitaire.

Deux ans plus tard, le Conseil national de l’Ordre des médecins a rejeté en bloc toutes les accusations et il a été blanchi. Depuis, l’ancien expert auprès de l’OMS, professeur et médecin, poursuit sa mission d’informer à travers ses livres.

La vaccination

Parmi ses nombreux questionnements, le spécialiste des virus s’interroge sur la vaccination de masse telle que pratiquée à travers le monde.

Il compare certains pays à d’autres, notamment l’Inde et plusieurs pays d’Afrique beaucoup plus peuplés que la France ou le Canada, qui n’ont pas procédé à la vaccination de masse, notamment en début de pandémie, où le taux de mortalité par habitant est demeuré très faible.

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Loin d’être un antivax, il considère néanmoins que les vaccins administrés sont en fait de la médication toujours en phase expérimentale.

Nombreuses questions

Même si l’auteur évoque davantage les décisions prises par le président français, on peut facilement faire des parallèles avec la situation que l’on a vécue au Québec et ailleurs au pays. En déclarant l’état d’urgence sanitaire, est-ce que cela a permis aux gouvernements de trop en faire en allant jusqu’à empêcher des citoyens de gagner leur vie ? Avec le recul on peut se poser la question, selon l’auteur qui estime que les mesures étaient trop fortes par rapport au taux de mortalité surtout après la première vague. Rappelons que l’on ne pouvait même pas sortir le soir pour aller marcher.

Perronne salue néanmoins plusieurs mesures dont le masque, qui est malheureusement arrivé trop tard, mais déplore la gestion de la crise dans les hôpitaux. Selon lui, plusieurs mesures ont été prises trop tardivement pour protéger les plus vulnérables.

Parmi les 33 questions traitées dans son ouvrage, on demande, pourquoi la Covid-19 est si résistante ? Est-ce que les vaccins sont encore efficaces ? Sommes-nous condamnés à nous faire vacciner tous les six mois ?

S’ajoute à cela le grand questionnement concernant des laboratoires pharmaceutiques mondiaux. À la fin, ses conclusions sont plutôt inquiétantes.