À 45 ans, il dépense des millions pour en avoir l’air de 18!

La course à la jeunesse n’a jamais été aussi populaire et un riche PDG de 45 ans est prêt à dépenser des millions pour avoir l’air de 18 ans.

Bryan Johnson de Venise en Californie souhaite être à nouveau jeune biologiquement. Il s’apprête à dépenser plus de 2 millions de dollars pour atteindre son rêve.

L’Américain se soumettra à plusieurs interventions médicales et des examens. Des impulsions électromagnétiques stimuleront les muscles de son plancher pelvien et ses érections nocturnes seront mesurées.

Bryan Johnson passe également régulièrement des IRM et fait mesurer sa graisse corporelle et la variabilité de sa fréquence cardiaque. Des échantillons de son sang et de ses selles sont aussi analysés.

Johnson rencontre une équipe de 30 médecins pour des tests réguliers, et parfois invasifs dans le cadre du projet qu’ils ont baptisé Blueprint, selon Bloomberg.

Le médecin chargé du projet, Oliver Zolman, est spécialiste de la médecine régénérative. Il se consacre «à aider à inverser le processus de vieillissement dans chacun des organes de Johnson». Zolman facture jusqu'à 1000$ l'heure aux patients intéressés par les vastes tests comme ceux auxquels se soumet Bryan Johnson.

Selon les premières données des médecins de Blueprint, Johnson a le cœur d'un homme de 37 ans, la peau d'un homme de 28 ans et la capacité pulmonaire d'un homme de 18 ans. Son âge biologique global est d'au moins cinq ans plus jeune, soit 40 ans.

«Nous n'avons pas obtenu de résultats remarquables. Nous avons obtenu de petits résultats, des résultats raisonnables. Il fallait s’y attendre», a déclaré Oliver Zolman à Bloomberg.

Gracieuseté Projet Blueprint

Johnson, qui a en quelque sorte un centre médical chez lui, s’astreint à un rituel alimentaire de 24 suppléments et autres médicaments à 5h tous les matins. Il consomme 1977 «calories végétaliennes par jour», fait de l'exercice pendant une heure avec des lunettes pour contrer la lumière bleue.

«Ça peut sembler extrême, mais j’essaie de prouver que l'automutilation et la décomposition ne sont pas inévitables», a soutenu Bryan Johnson à Bloomberg.

Depuis qu'il a commencé à voir des résultats, l’homme de 45 ans poursuit son rêve, malgré les critiques selon lesquelles tout cela va trop loin.

Un reporter de Bloomberg qui l'a rencontré chez lui a écrit. «Il aurait pu être pris pour une grosse poupée de porcelaine gonflée.» Johnson aurait récemment subi une injection de graisse dans le visage, qui, selon lui, l'aidera à accumuler plus de cellules jeunes, mais il aurait eu une réaction allergique.

Johnson a clairement indiqué que ce soit en raison de son rêve de rester en forme et jeune, de survivre à sa propre génération ou d'explorer le potentiel inexploité de la technologie émergente de longévité, il ne s'arrêtera pas de sitôt dans sa quête.

«Tout le domaine de la longévité est en train de se transformer de façon rigoureuse, a déclaré George Church, généticien à l'Université de Harvard, à Bloomberg.

– D'après les informations de Fortune Well