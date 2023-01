Agression à Montréal-Nord: un homme dans un état critique

Un trentenaire reposait dans un état critique mais stable, lundi soir, après une violente bagarre pour une affaire de stupéfiants à Montréal-Nord.

La dispute entre deux hommes aurait dégénéré peu avant 17 h, à l’intersection des rues de Charny et Laurier.

Un jeune homme de 23 ans s’en serait pris physiquement à l’homme de 35 ans, le rouant de coups alors qu’il se trouvait au sol, selon des témoins.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Un père qui revenait de la garderie avec son fils de quatre ans a accouru en l’apercevant étendu dans la neige.

« Il était vraiment amoché. Mon fils n’arrêtait pas de répéter “Oh bobo le monsieur” », a témoigné au Journal Jason Carbray, qui s’est porté au secours de la victime sans y penser à deux fois.

État critique

Sans manteau et en gougounes par -10 degrés Celsius, le blessé semblait inerte à première vue.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

« Il était sur le côté et ne bougeait plus. Quand il a finalement ouvert les yeux, je lui ai demandé son nom, où on était, et il n’en avait aucune idée », rajoute-t-il.

Formé en réanimation cardiorespiratoire (RCR), M. Carbray lui a conseillé de rester immobile en attendant les secours.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Semi-consciente et intoxiquée, la victime a été transportée en centre hospitalier dans un état critique, selon Caroline Chèvrefils, relationniste du Service de police de la Ville de Montréal.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

En milieu de soirée, son état s’était stabilisé. L’autre individu a été arrêté et sera interrogé.

– Avec l’Agence QMI