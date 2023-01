Après «La Voix»: une montagne russe de 10 ans pour Étienne Cousineau

Même si son audition à l’aveugle lors de la première saison de La Voix remonte à 2013, Étienne Cousineau s’en souvient comme si c’était hier. 10 ans plus tard, il raconte son parcours qui a suivi son passage à l’émission, parsemé de hauts et de bas.

«Ç'a passé tellement vite qu’on n'a pas l’impression que ça fait 10 ans», a-t-il raconté à l’Agence QMI, en précisant qu’il employait le «on» parce que plusieurs autres participants de sa saison, avec qui il parle encore beaucoup, pensent la même chose.

Celui qui est originaire de Laval avait ému Ariane Moffat aux larmes dès sa première performance à la populaire téléréalité. Des téléspectateurs partageaient sans doute le même sentiment parce qu’il s’est rendu jusqu’en demi-finale, perdant contre celle qui gagnerait finalement l’émission (Valérie Carpentier).

«La Voix, ça m’a permis entre autres de plus m’affirmer en tant qu’artiste. Sinon, au niveau plus personnel, le fait de m’être rendu en demi-finale, ça m’a apporté pas mal de confiance en soi», a ajouté celui qui est originaire de Laval.

Un parcours devant et derrière les projecteurs

Six mois après la conclusion de sa saison de La Voix, Étienne Cousineau lance déjà un premier album intitulé tout simplement Ma Voie. «Ma vie a changé et de nouvelles opportunités stimulantes s’offrent à moi: plusieurs shows et maintenant un premier album où j’ai une liberté totale», avait-il confié à l’époque à l’Agence QMI.

Un deuxième album, Un Noël pas comme les autres, verra le jour deux ans plus tard. Par la suite, il fait partie de plusieurs comédies musicales, en plus de signer la mise en scène d’autres productions du genre, comme Fantôme de l’opéra, en nomination à l’ADISQ en 2020.

«Au cours des dernières années, j’ai réalisé que j’aime beaucoup être de l’autre côté des projecteurs. J’ai toujours aimé être en spectacle, mais rien n’est comparable à l’esprit de troupe. Donc, aller faire une mise en scène, même si c’est pas moi qui est en vedette, j’aime encore plus le concept de création en gang et l’esprit d’équipe. Aussi, je ne recherche pas non plus la gloire à tout prix, j’ai vraiment plus envie d’être un artiste parmi tant d’autres qui contribue à un projet qui me tente», a ajouté le contre-ténor.

Avec les années, il se dit tout de même très satisfait de son parcours, bien qu'il ait été en montagnes russes. «Avec l’émission, on rentre dans la machine à vitesse grand V. Le milieu plus commercial, plus populaire, c’était tout nouveau pour moi, donc oui, il y a eu des déceptions, mais jamais de grands drames. En plus, je n’ai jamais manqué de travail depuis», a-t-il partagé.

Étienne Cousineau travaille présentement sur un autre projet, mais il ne peut pas en dévoiler la nature avant le mois de mars. Pour en savoir plus sur ses projets, n’hésitez pas à consulter sa page Facebook.