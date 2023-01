Déneigement des pistes cyclables: une centaine de cyclistes «très déçus» par l’administration Marchand

Une centaine de cyclistes de Québec et de Lévis se disent «très déçus» du manque «d’ambition» de l’administration Marchand en ce qui a trait au déneigement des pistes cyclables.

Ce groupe citoyen, composé de 103 cyclistes qui utilisent leur vélo comme mode de transport principal en hiver pour «prévenir la crise climatique et pour des raisons de santé», a adressé une lettre ouverte au maire de Québec.

«Nous déplorons d’être pratiquement laissés-es à nous-mêmes malgré les promesses de la politique de viabilité hivernale adoptée il y a plus de deux ans par la Ville de Québec», regrettent-ils en demandant que «les tronçons les plus empruntés soient déneigés».

Le groupe est emmené par Michaël Gosselin, président de Vélocentrix, un OBNL ayant pour mission de soutenir la culture du vélo urbain et utilitaire.

Axes prioritaires

Selon le regroupement, certains tronçons «prioritaires» ne sont pas déneigés ou alors ils sont uniquement damés, ce qui ne permet pas un usage sécuritaire du vélo.

Parmi les axes prioritaires identifiés, notons la piste cyclable de la rivière Saint-Charles qui devrait être «déneigée sur au moins une des deux rives», écrivent les signataires.

Aussi, «en ce qui concerne les liens reliant la basse-ville et la haute-ville, la côte de la Pente-Douce est un lien essentiel à sécuriser pour les cyclistes. Nous identifions aussi à déneiger la dalle pour vélo dans l’escalier de Méduse qui relie la rue Saint-Vallier Est à la côte d’Abraham», énumèrent-ils.

Ces derniers évoquent également le corridor des Beauportois et la piste cyclable sur le boulevard du Versant-Nord et son prolongement sur Frank-Carrel. Aussi, «le corridor des Cheminots entre le domaine de Maizerets et Charlesbourg, d’autant plus que ce secteur donne accès à des commerces de proximité et à des services essentiels comme l’hôpital de l’Enfant-Jésus», ajoutent-ils.

Les auteurs de la missive estiment que ce qu’ils réclament est «minimal» et ils s’étonnent de devoir écrire une lettre ouverte pour «espérer être entendus».

Le maire Marchand tiendra un point de presse, lundi après-midi, sur un autre sujet. Il devrait réagir à cette lettre ouverte à ce moment-là.