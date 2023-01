Fondation du CHUM: Jonathan Drouin en avance sur son engagement

Jonathan Drouin tient son livret de versements à jour dans sa promesse de verser 500 000 $ de sa poche à la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). À mi-chemin de son engagement, il a déjà donné plus de 300 000 $.

Le 19 septembre 2017, l’attaquant québécois, qui était alors âgé de 22 ans, avait annoncé qu’il « s’engageait à faire un don personnel d’un demi-million » au cours des 10 années suivantes. Cela correspondait à une moyenne de 50 000 $ par année.

Selon les registres officiels inscrits au rapport annuel de la Fondation du CHUM, le joueur du Canadien avait remis plus de 300 000 $ en date du 31 mars 2022.

La Fondation a par ailleurs indiqué avoir récemment reçu la contribution annuelle du hockeyeur.

Par souci de transparence, la Fondation du CHUM a confirmé au Journal les montants remis jusqu’à présent par l’attaquant du Canadien.

« Jonathan tient parole et il est à jour dans le montant à verser. La Fondation s’avère d’ailleurs hautement reconnaissante de la qualité de cet engagement », a souligné la directrice du marketing et des communications de la Fondation, Stéphanie Marcotte-Côté.

Autre engagement

En plus de l’argent qui provient de sa poche, Drouin s’était également engagé à aider la Fondation du CHUM à amasser 5 M$ à travers diverses activités de financement jusqu’en 2027.

Et là encore, le hockeyeur de 27 ans est en avance sur son objectif.

Après cinq éditions malgré la pandémie qui a sévi, le Tournoi de golf annuel de Jonathan Drouin a récolté un total de 3,17 M$ d’argent du public, au profit de la Fondation.

Contribution différente

Le 19 janvier dernier, notre Bureau d’enquête révélait que l’ex-joueur du Canadien P. K. Subban avait joué sur les mots lors d’un grand dévoilement public en septembre 2015. À l’époque, il avait annoncé un don de 10 M$, s’échelonnant sur sept ans, au profit de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Encore à ce jour, sur son site web, l’athlète se targue d’avoir « fait don de 10 millions de $ à l’hôpital pour enfant de Montréal » en 2015. Or, la grande majorité de cette somme provient de dons du public.

À la suite de nos questions, Subban a indiqué que 6,3 M$ avaient été amassés. Il n’a pas voulu préciser la portion de sa contribution personnelle. Mais les rapports annuels de la Fondation de l’hôpital la chiffrent à moins de 1 M$.

Avant les engagements de Subban et Drouin, d’autres joueurs du Canadien avaient aussi procédé à des annonces publiques de partenariat caritatif depuis 20 ans

D’autres dons qui ont fait les manchettes

Un appareil unique à Montréal

Un an après sa féroce lutte contre un lymphome non hodgkinien, Saku Koivu avait mis sur pied sa fondation, en novembre 2002. Il visait à recueillir sous forme de dons les 8 M$ nécessaires afin d’offrir un appareil de tomographie à émission de positrons et tomodensitométrie (TEP/CT).

L’hôpital général de Montréal devait ainsi devenir l’unique établissement de la région doté de cet appareil permettant de déceler les cellules cancéreuses. Le capitaine du CH, à l’époque, avait versé personnellement plusieurs centaines de milliers de dollars afin que sa fondation puisse acheter l’appareil d’imagerie. Celui-ci avait été dévoilé le 27 septembre 2005.

Selon les données de l’hôpital, plus de 2500 patients bénéficient annuellement de cet outil de médecine nucléaire.

Un autre, grâce à Max Pacioretty

À la suite de sa terrible blessure sur la glace du Centre Bell en mars 2011, Max Pacioretty avait décidé de s’impliquer en amassant des fonds pour munir l’Hôpital général de Montréal d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à la fine pointe de la technologie.

Cet outil sert à détecter les signes de lésions cérébrales mineures et graves.Depuis l’automne 2018, celui-ci est installé à l’étage du Centre de Traumatisme crânio-cérébral du CUSM.

« Cet investissement de 12,6 M$ a été rendu possible grâce à notre contribution de 5,5 M$, incluant un don de 2,6 M$ de la Fondation Max Pacioretty », pouvait-on lire dans le rapport annuel 2017-2018 de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal.

Le plus grand donateur

Évoluant dans une tout autre ligue, le richissime homme d’affaires américain de 92 ans, Warren Buffett, a annoncé en 2022 qu’il léguerait plus de 99 % de sa fortune à des œuvres caritatives de sa famille : la Fondation Susan Thompson Buffett, la Fondation Sherwood, la Fondation NoVo et la Fondation Howard G.Buffett, auxquelles il a donné près de 1 G$.

Dans sa vie, le grand philanthrope surnommé « l’Oracle d’Omaha » a versé 48 G$ aux œuvres de charité, selon Forbes, qui qualifie Buffett de plus grand donateur sur la planète.