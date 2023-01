Formule E: avantage Porsche en début de saison

Au terme des deux premiers week-ends de course de Formule E mettant en scène la troisième génération de voitures, deux pilotes semblent avoir trouvé chaussure à leur pied: Pascal Wehrlein et Jake Dennis.

Les conducteurs de Porsche et d’Andretti respectivement ont accaparé les deux premières marches du podium au terme des trois premières épreuves de la campagne. Dennis a ouvert la saison en grand avec une victoire par près de huit secondes au Mexique. Puis, Wehrlein a balayé l’E-Prix de Dariya.

Avec 68 points, Wehrlein devance ainsi Dennis par six points au classement. Derrière, un fossé se forme déjà avec le peloton, puisque le vétéran Sébastien Buemi (Envision), troisième, accuse 37 points de retard sur le meneur.

Fier

Tout n’a pas été facile toutefois pour Wehrlein, qui s’est élancé des neuvième et cinquième places sur la grille de départ avant de l’emporter. Mais si l’équipe aura des ajustements à apporter en qualification, elle semble avoir rapidement trouvé un filon pour exploiter ces nouvelles voitures en course.

«Je suis tellement fier de ces gars-là; incroyable, s'est exclamé Wehrlein au terme de sa première victoire en lançant des fleurs à son équipe, selon le site officiel de la FE. La voiture était formidable, elle m'a permis de me battre de neuvième à la première place.»

«La course a été tout simplement superbe. Je savais que nous avions une bonne voiture de course. Je savais que nous pouvions gagner des places, mais je n'aurais jamais pu imaginer que nous gagnerions la course. Ainsi, en termes de stratégie, c'était parfait. La voiture était excellente», a-t-il répété.

En avance

Par ailleurs, un point rapproche Wehrlein et Dennis, et il s’agit du groupe motopropulseur. En effet, Andretti s’est entendu avec le motoriste allemand afin d’utiliser ses moteurs. Aussi, ceux-ci semblent avoir un avantage sur tous les autres jusqu'ici.

Dennis en a fait la preuve à Dariya, grimpant du 11e échelon jusqu’en deuxième position à l’occasion de la première course.

«C'est un témoignage complet de l'équipe et de tout son travail acharné pour me donner une si bonne voiture de course», a déclaré le Britannique.

Les pilotes seront de retour en action le 11 février pour le premier E-Prix de Hyderabad, en Inde. L’épreuve sera présentée sur les ondes de la chaîne TVA Sports.