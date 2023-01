Importance de protéger la planète

Bravo pour votre opinion tranchée à l’émission Le monde à L’envers du 25 novembre dernier en lien avec votre engagement à voyager moins en avion. Malgré que tous les autres panélistes s’entendaient sur l’attention qu’on devrait désormais porter à la planète, aucun n’était prêt à se sacrifier individuellement, à l’instar de beaucoup d’autres citoyens du monde.

Pourtant le 27 septembre 2019, 1/2 million de personnes marchaient pour l’urgence climatique dans les rues de Montréal, toutes inspirées par la jeune Suédoise militante Greta Thunberg venue nous visiter. Toutes se disaient fières de cet immense succès public. On y croyait à la destruction imminente de la planète.

Malgré cela, la plupart ont ressenti une démangeaison de voyage sitôt la pandémie terminée. Toutes les raisons sont bonnes pour différer l’engagement individuel : que l’Inde et la Chine arrêtent de polluer d’abord ; que les gouvernements s’impliquent davantage en premier ; les voitures électriques n’ont pas un aussi bon bilan que prévu et sont trop dispendieuses ; que les milliardaires cessent de prendre l’avion et surtout d’utiliser leur jet privé ; qu’on coupe d’abord dans la pollution des mégaélevages ; etc, etc, la liste est longue. Au final, la bataille est perdue d’avance, si chacun attend que l’autre fasse le premier pas. Résignons-nous à l’extinction !

G Labbé

Vous ne pouviez pas faire un constat plus pertinent et exact que j’endosse d’ailleurs en totalité.