La dégénérescence maculaire liée à l’âge, une autre maladie liée à l’obésité

Des chercheurs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont montrent que l’obésité déclenche une inflammation pathologique irréversible qui favorise la progression de la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la principale cause de cécité irréversible à l’échelle mondiale. Entre 80 et 90 % de ces pertes de vision sont causées par la forme néovasculaire de la DMLA (aussi appelée forme humide), c’est-à-dire qui est due à une croissance anormale de nouveaux vaisseaux sanguins sous la macula (le centre de la rétine, très riche en photorécepteurs).

Photo Adobe Stock

La progression de cette néovascularisation mène à un œdème rétinien ou à une hémorragie localisée qui entraînent avec le temps la mort des cellules photoréceptrices essentielles à la vision.

Une maladie inflammatoire

Dans les premiers stades de la DMLA, des dépôts (appelés druses) contenant un amalgame de protéines, lipides, hydroxyapatite et certains métaux se forment sous la rétine.

La présence anormale de ces druses attire l’attention du système immunitaire inné, non seulement celui déjà présent au niveau de la rétine, mais aussi des monocytes et macrophages qui sont recrutés de la circulation sanguine vers le site des dépôts.

L’inflammation qui s’ensuit peut alors s’emballer et causer des lésions qui vont créer des conditions favorables à la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins et au développement de la DMLA néovasculaire.

Cette contribution de l’inflammation à la progression de la DMLA fait en sorte que le développement de cette maladie peut être influencé par certains facteurs du mode de vie qui génèrent des conditions d’inflammation chronique.

Un bon exemple est la fumée de cigarette, qui est associée à une hausse de 2-3 fois du risque de DMLA chez les personnes qui fument pendant de nombreuses années. L’obésité est un autre facteur pro-inflammatoire, de plus en plus répandu, et qui semble jouer un rôle important dans la progression de la DMLA.

Les études montrent en effet que les patients atteints de DMLA avancée sont plus à risque de présenter un excès de graisse viscérale, et qu’un IMC > 30 est associée à un risque accru de voir la maladie progresser plus rapidement.

Reprogrammer l’immunité

Un des effets les plus dommageables de l’obésité est de créer un climat d’inflammation chronique qui influence négativement la fonction de plusieurs organes (pancréas, muscles, cœur, cerveau).

Autrement dit, même si les manifestations visibles de l’obésité sont locales, au niveau du tissu adipeux, c’est l’ensemble du corps qui est susceptible de subir les agressions causées par l’excès de graisse.

Il semble que c’est exactement ce phénomène qui expliquerait la hausse du risque de DMLA observée chez les personnes obèses (1).

Dans cette étude, les chercheurs ont noté que certains acides gras libres, dont les niveaux sont augmentés dans l’obésité, sont capables de modifier le programme génétique des cellules de l’immunité innée (macrophages) présent dans le tissu adipeux et induire l’expression de plusieurs gènes pro-inflammatoires (TNF, interleukine-1b et interleukine-6).

Ces macrophages reprogrammés peuvent être par la suite recrutés au niveau de l’œil où leur activité pro-inflammatoire va favoriser la progression de la DMLA néovasculaire.

Un point capital de l’étude est que cette reprogrammation épigénétique de l’immunité innée semble permanente, c’est-à-dire que l’inflammation pathologique qui est déclenchée suite à la transformation des macrophages par l’excès de graisse n’est pas diminuée suite au retour à un poids normal.

C’est dire à quel point les bouleversements biochimiques provoqués par l’obésité sont majeurs et peuvent causer de graves problèmes à long terme.

(1) Hata M et coll. Past history of obesity triggers persistent epigenetic changes in innate immunity and exacerbates neuroinflammation. Science 2023; 379: 45