Le Canadien sera-t-il capable d’échanger ses gros contrats?

Le Canadien a essuyé un autre cuisant revers, samedi, contre les Sénateurs à Ottawa. L’infirmerie déborde tellement qu’il a été obligé de rappeler Owen Beck de sa formation junior. À un peu plus d’un mois de la date limite des transactions, est-ce que le directeur général Kent Hughes pourra échanger ses gros contrats?

• À lire aussi - Canadien: regard vers le futur

• À lire aussi - Carey Price et sa famille quitteront le Québec

Il ne pourra pas tous les refiler à d’autres équipes. Ce serait très surprenant.

Commençons par les dossiers plus faciles. Evgeni Dadonov est susceptible d’intéresser quelques formations malgré la balance de son salaire de 5 millions $. Après un début de saison ardu, il a retrouvé ses repères dans les dernières semaines. Il a retrouvé sa créativité offensive.

Martin Chevalier / JdeM

Mike Hoffman? Avec une autre saison à 4,5 millions $ valide pour l’an prochain, ce sera très difficile. Les autres directeurs généraux ne voudront pas d’une location à moyen terme pour leur formation. Son effort irrégulier et son attitude pourraient en effrayer plusieurs.

Le nom de Josh Anderson a également été mêlé à des rumeurs de transaction dans les derniers jours. Anderson a un bon coup de patin et il possède un gros gabarit, parfait pour les séries. Il a toutefois tendance à disparaître lors de certains matchs. En plus de cet aspect, la balance de son contrat (4 autres saisons à 5,5 millions $) pourrait aussi être source d’interrogations.

Joel Edmundson devrait être échangé pour un choix de repêchage s’il est en santé. Même chose pour Jonathan Drouin, Sean Monahan et Joel Armia, qui sont encore sur le carreau.

David Savard? Les autres équipes devront faire une offre alléchante parce que le Canadien l’aime beaucoup. Martin St-Louis inclus. Il est un exemple à suivre pour les jeunes défenseurs de l’organisation.

Ailleurs dans le sport

Super Bowl : Mahomes va-t-il amener Hurts à l’école?

Getty Images via AFP

Les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City participeront au prochain Super Bowl. Un choc entre les quarts Pat Mahomes et Jalen Hurts. C’est à ce niveau que le match va se jouer. Même s’il est sur une jambe, il est capable de faire de la magie avec ses receveurs de passe. Ses adversaires ne peuvent pas se préparer assez pour contrer ses jeux improvisés. Hurts devra jouer le match de sa vie pour donner une chance aux Eagles, qui seront à la recherche d’un premier titre depuis 2018.

Beterbiev affrontera-t-il Dmitry Bivol avant la fin de sa carrière?

PHOTO FOURNIE PAR TOP RANK

J’ai regardé l’excellent duel entre Artur Beterbiev et Anthony Yarde samedi. De la boxe de niveau mondial. On parlera des pointages honteux des juges une autre fois. Pour son prochain combat, Beterbiev aimerait affronter le seul autre champion de sa catégorie (175 lb), Dmitry Bivol. Comme c’est souvent le cas avec la boxe, ça s’annonce compliqué. Toutefois, le compteur tourne pour Beterbiev, qui vient d’avoir 38 ans. Ce duel pourrait ne jamais voir le jour.

Les matchs des étoiles : un concept désuet?

USA TODAY Sports

C’est la semaine du match des étoiles dans la LNH et dans la Ligue américaine. C’est une fin de semaine où les joueurs peuvent laisser leurs épaulettes à la maison. Des matchs à 3 contre 3 qui ne veulent rien dire. Je serais bien curieux de voir les cotes d’écoute de cette classique, qui n’a aucun impact sur le reste de la saison.

Djokovic reçoit-il la gloire qu’il mérite?

AFP

Novak Djokovic a repris son trône avec son 22e titre du Grand Chelem. Qu’on soit d’accord ou non avec ses opinions et ses actions des dernières années, le Serbe est un grand joueur. À la fin de sa carrière, il sera le plus titré de tous les temps. Toutefois, on a l’impression qu’il ne bénéficie pas de la même reconnaissance des amateurs et des observateurs que Rafael Nadal et Roger Federer. À ce jour, on ne connaît pas les raisons d’un tel constat, mais le Serbe livre la marchandise lors des grands rendez-vous. Il est dominant.