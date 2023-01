Le chef de l'OTAN demande à Séoul d'«intensifier» son aide à l'Ukraine

Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a demandé lundi à la Corée du Sud d'«intensifier» son aide militaire à l'Ukraine, lui suggérant de réviser sa politique qui consiste à ne pas fournir d'armes aux pays en guerre.

«Si nous croyons en la liberté, en la démocratie, si nous ne voulons pas que les autocraties et le totalitarisme ne l'emportent, alors ils ont besoin d'armes», a plaidé M. Stoltenberg lundi à l'institut Chey de Séoul, appelant Séoul à en faire plus pour Kyïv.

Il avait rencontré la veille des hauts responsables du gouvernement sud-coréen, dont le ministre des Affaires étrangères Park Jin, dans le cadre d'une tournée pour renforcer les liens entre l'Otan et ses alliés en Asie.

La Corée du Sud est un exportateur d'armes de plus en plus important au niveau mondial et elle a récemment paraphé des contrats pour vendre plusieurs centaines de chars à des pays européens, dont la Pologne, membre de l'organisation atlantiste.

Mais ses lois l'empêchent d'en vendre à des nations en guerre, rendant difficile les livraisons d'armes à l'Ukraine, à laquelle Séoul a tout de même fourni des équipements non létaux et de l'aide humanitaire.

Kiev a «un besoin urgent de plus de munitions», a déclaré Jens Stoltenberg, soulignant que des pays comme l'Allemagne et la Norvège, qui avaient une législation similaire à celle de la Corée du Sud en matière d'exportation d'armes, ont revu leur politique pour soutenir Kyïv.

La Corée du Sud a ouvert sa première mission diplomatique auprès de l'OTAN l'année dernière.

Le défi de la Chine

M. Stoltenberg a affirmé qu'il était «extrêmement important que le président Poutine ne gagne pas cette guerre», estimant que cela rendrait le monde plus dangereux.

En cas de victoire russe, «le message aux dirigeants autoritaires, également dans cette partie du monde, à Pékin, sera que le recours à la force est le moyen d'obtenir ce que vous voulez», a-t-il dit.

Il a ajouté que l'OTAN ne considérait pas la Chine comme un «adversaire» et qu'elle croyait à l'engagement commun sur des questions allant du contrôle des armes au changement climatique.

Les alliés de l'OTAN continuent de commercer avec la Chine, mais la vulnérabilité énergétique européenne, mise en exergue par la guerre, prouve qu'il ne faut pas devenir «trop dépendant de puissances autoritaires», a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l'OTAN a également prévenu que l'armée russe se préparait à un nouvel effort de guerre et recevait des armes notamment de la part de la Corée du Nord, d'après des renseignements transmis par la Maison Blanche.

Pyongyang a démenti dimanche et prévenu que les Etats-Unis s'exposeraient à un «résultat vraiment indésirable» s'ils continuaient à répandre cette «rumeur créée de toutes pièces».

Le gouvernement nord-coréen a estimé que cette accusation était une «tentative stupide de justifier» l'envoi prochain d'engins militaires à l'Ukraine par Washington, qui a promis la semaine dernière la livraison de 31 chars Abrams à Kyïv.