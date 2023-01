Le neveu de Michael Jackson jouera le rôle de son célèbre oncle dans le film sur sa vie

Le neveu de Michael Jackson, Jaafar Jackson 26 ans, tiendra le rôle tant convoité dans le film qui relatera la vie du chanteur. Simplement intitulé Michael, le film sera réalisé par Antoine Fuqua. « Je suis humble et honoré de donner vie à l'histoire de mon oncle Michael. À tous les fans du monde entier, je vous verrai bientôt », a écrit le jeune comédien sur Instagram en partageant une photo lui vêtu à la Michael Jackson.

«Fier d'annoncer @jaafarjackson dans le rôle de Michael - l'événement cinématographique qui explore le parcours de l'homme qui est devenu le roi de la pop. Bientôt disponible», a annoncé le réalisateur Antoine Fuqua sur son compte Instagram lundi. Sa publication comprenait la même photo du jeune acteur coiffé d’un chapeau et prenant la célèbre pose de Michael Jackson.

La publication a rapidement été reprise par divers médias, dont The Hollywood Reporter qui s’est empressé de relayer la nouvelle.

Le film - piloté par Lionsgate et réalisé en collaboration avec sa succession - abordera tous les aspects de la vie de Jackson. On ignore toutefois de quelle manière seront abordées les diverses controverses (dont les accusations d’abus sexuels d’enfants ayant fait à nouveau les manchettes lors de la sortie du film documentaire Leaving Neverland en 2019), impliquant l'icône de la musique disparue en 2009 à l'âge de 50 ans.

«Jaafar incarne mon fils. C'est tellement merveilleux de le voir perpétuer l'héritage Jackson d'artistes et d'interprètes», a déclaré la mère du chanteur, Katherine Jackson au Hollywood Reporter.

Jaafar Jackson, 26 ans, est le fils du frère de Michael, Jermaine Jackson, et est un chanteur en herbe qui a sorti son premier simple, «Got Me Singing», en 2019.

«J'ai rencontré Jaafar il y a plus de deux ans et j'ai été époustouflé par la façon dont il personnifie de manière organique l'esprit et la personnalité de Michael», a déclaré le producteur du film, Graham King, à qui l’on doit le film oscarisé portant sur le groupe Queen, Bohemian Rhapsody. Celui-ci travaillera conjointement avec John Branca et John McClain, qui sont les co-exécuteurs testamentaires de la succession de Michael Jackson.

«C'était quelque chose de si puissant que même après avoir mené une recherche mondiale, il était clair qu'il était la seule personne à assumer ce rôle. Je suis plus que ravi qu'il soit venu incarner son oncle et j'ai hâte que le monde le voie sur grand écran en tant que Michael Jackson», a ajouté le producteur anglais, Graham King.

Quant au scénario, il a été écrit par John Logan, derrière les films à succès Gladiator et The Aviator. Le tournage du film Michael commencera en 2023.