Les Bruins heureux d’affronter finalement de l’adversité

Le voyage de cinq matchs des Bruins de Boston forme leur premier obstacle majeur de la saison et ils souhaitent apprendre durant cette séquence difficile afin de ne pas répéter leurs erreurs.

• À lire aussi: La légende du hockey Bobby Hull s'éteint à l'âge de 84 ans

• À lire aussi: Le capitaine du Canadien Nick Suzuki a grandement ralenti offensivement depuis le 10 décembre

La troupe de l’entraîneur-chef Jim Montgomery avait bien amorcé son périple en défaisant le Canadien de Montréal 4 à 2, mardi, mais des revers consécutifs chez le Lightning de Tampa Bay, les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline ont jeté un peu d’ombrage sur un parcours pratiquement sans faille. Avec une fiche éloquente de 38-7-5 bonne pour 81 points, tous les espoirs sont encore permis dans la chasse aux records. Cependant, les Bruins ont donné de l’espoir à leurs principaux rivaux de l’Association de l’Est qui les affronteront d’ici la fin du calendrier régulier et en séries.

Aussi, il importe de savoir se relever, car les épreuves seront plus nombreuses en éliminatoires, contre des adversaires plus coriaces.

«Nous avons parlé de la possibilité de faire face à de l’adversité à un certain moment de l’année et nous y sommes. Nous devons aborder cela ensemble, en tant qu’équipe, et nous retrousser les manches pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné durant les récentes parties», a déclaré le capitaine Patrice Bergeron au site officiel de l’organisation, après le revers de 4 à 1 en Caroline, dimanche.

«Nous sommes chanceux d’être dans cette position. Composer avec un peu de résistance, ça fait partie de ce que nous effectuons au sein de cette ligue. Ce n’est rien de nouveau. J’ai eu beaucoup d’adversité durant ma carrière en Amérique du Nord. Je sais ce que cela signifie», a renchéri le gardien Linus Ullmark.

Groupe fatigué?

Toutefois, il est vrai que la formation de la Nouvelle-Angleterre a disputé à Raleigh son troisième match en quatre soirs et son deuxième en autant de jours. Les joueurs ont eu à gérer des impondérables comme la fatigue et les déplacements. Il reste que Bergeron veut laisser de côté les excuses et s’attend à mieux rapidement.

«Oui, je le pense. On ne peut pas le nier, a-t-il dit au sujet de l’épuisement du club. Cela dit, on doit agir en professionnels et donner un effort maximal chaque soir. Il y a eu des rencontres consécutives à l’étranger et énormément de hockey. Ça fait partie du sport. Cependant, les autres équipes ont vécu cela. C’est le calendrier que nous avons. Il faut s’améliorer.»

Les Bruins visiteront les Maple Leafs de Toronto, mercredi, avant le weekend des étoiles.