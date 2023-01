Les cousins français à la rescousse d’Antoine Cyr

(Sportcom) – L’équipe canadienne de ski de fond avait fait une croix sur les dernières étapes du circuit de la Coupe du monde prévues avant les Championnats du monde de Planica, en Slovénie. Lorsque les conditions d’enneigement ont donné le feu vert à la présentation de l’étape des Rousses, Antoine Cyr a tout mis en œuvre pour y aller et c’est avec le soutien de l’équipe de France qu’il a pu s’élancer en piste samedi et dimanche.

Son audace et sa débrouillardise ont été récompensées par une huitième place au 20 kilomètres départ groupé disputé dimanche.

Le Gatinois était évidemment fier de son résultat, mais aussi d’avoir fait ce qu’il fallait pour être de cette étape, car il était convaincu que cette expérience allait bonifier sa préparation en vue des mondiaux.

Nordiq Canada aurait délégué une équipe à ce bloc de Coupes du monde si des athlètes canadiens avaient été des 15 premiers aux classements provisoires, en distance ou au sprint, ce qui n’était pas le cas. L’autre option était que des Canadiens se démarquent au Tour de Ski, épreuve où Cyr a signé des quatrième et sixième places, en plus de finir 16e au classement final de cette compétition par étapes.

Des raisons financières et le fait que la majorité de l’équipe canadienne s’entraîne présentement en Colombie-Britannique, alors que Cyr était déjà en Europe, ont fait en sorte que le projet d’envoyer des renforts pour l’épauler a avorté.

«J’avais planifié faire ces courses-là parce que ça rentrait super bien dans l’horaire et si j’étais en bonne forme, c’étaient de bons points pour le classement général et un bon boost de confiance. Et si ça allait moins bien, je saurais ce que je devrais ajuster à l’entraînement. C’est pour ça que c’était super important pour moi de venir ici.»

Ses résultats ont parlé d’eux même et ils ont confirmé que son idée était la bonne. Il n’est toutefois pas revanchard envers sa fédération nationale.

«J’ai gagné mon point. Même si ce n’est pas une guerre avec la fédération avec qui je veux rester en bons termes, je pense que j’avais ma place pour courir en fin de semaine et de le prouver aujourd’hui, c’était super», a expliqué Cyr après sa course de dimanche.

En rouge et blanc, avec une touche de bleu

Après le Tour de ski, Cyr est demeuré en Europe où sa conjointe et ex-membre de l’équipe nationale Laura Leclair est venue le rejoindre pour skier et faire une escapade de quelques jours à Barcelone. Voyant que l’équipe nationale faisait l’impasse sur les Coupes du monde, le fondeur a fait aller ses antennes dans le circuit.

«J’ai envoyé un cri d’aide à quelques équipes pour savoir si elles voulaient m’aider, me soutenir et farter mes skis et ce sont les Français qui se sont occupés de moi. [...] J’étais surpris d’avoir une réponse positive de leur part, car la course est en France et ils ont droit à plus d’athlètes. Qu’ils m’aident pendant la fin de semaine, pour moi, c’est ça l’esprit du ski de fond à 100 % !» s’est-il réjoui.

Au 20 kilomètres classique départ groupé, le Québécois et huitième du jour n’a pas fait de cadeau aux Français inscrits en les devançant tous.

Antoine Cyr mettra maintenant le cap sur Livigno, en Italie, afin de prendre part à un camp préparatoire d’une dizaine de jours en altitude, en compagnie de son entraîneur Louis Bouchard.