Les préposés aux bénéficiaires d’agences privées travaillent plus que ceux du public

Le recours aux agences privées ne touche pas que les infirmières sur la Côte-Nord, alors que les préposés aux bénéficiaires des agences privées travaillent plus d’heures que ceux du réseau public, selon les dernières données du CISSS de la Côte-Nord.

Cinquante et un pour cent des heures travaillées jusqu’à présent par les préposés aux bénéficiaires l’ont été par de la main-d’œuvre indépendante. Ces employés ont travaillé l’équivalent d’environ 282 000 heures.

L’année précédente, seulement 40% des heures travaillées l’étaient par du personnel d’agence privée. Cette augmentation de 11% n’est pas passée inaperçue parmi les syndiqués du réseau de la santé.

La présidente du Syndicat des travailleurs des services paratechniques, auxiliaires et de métiers de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, Daniella Thorn, souligne que cette aide est bienvenue, mais devient une surcharge de travail pour les employés en place parce qu’ils doivent souvent former la main-d’œuvre indépendante en plus de leurs tâches quotidiennes.

Cette abondance de main-d’œuvre indépendante cause aussi des frictions avec les employés du réseau public. Les avantages des uns, comme le choix des horaires de travail, ne plaisent pas aux autres, selon la présidente du syndicat.

Comme piste de solution, le syndicat demande la décentralisation des gestionnaires.

Aussi, les préposés aux bénéficiaires souhaiteraient une meilleure valorisation de leur métier par une augmentation des salaires et une amélioration des conditions de travail. Une proposition appuyée par le Conseil pour la protection des malades. Son président, Paul Brunet, estime, par contre, que les usagers doivent être soignés, peu importe si le préposé aux bénéficiaires provient d’une agence privée ou du public.

Même si les agences privées sont de plus en plus présentes dans le réseau de la santé nord-côtier, le Conseil pour la protection des malades n’enregistre pas davantage de plaintes des usagers.