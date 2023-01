Pas pour tout de suite, les études sur le 3e lien

Il faudra patienter encore avant d’apprendre ce que contiennent les premières études commandées par le gouvernement Legault concernant le projet de tunnel entre Québec et Lévis.

Questionnée en marge d’une annonce de la Société des traversiers du Québec, lundi matin, la ministre des Transports et la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a confirmé que de premiers éléments tirés de ces études fort attendues ont été portés à son attention.

«J’ai obtenu de l’information, mais ce n’est pas complet et je ne suis pas prête, au moment où on se parle, à faire de mise à jour», a laisser planer la vice-première ministre.

Lors d’une mêlée de presse, il y a deux semaines, Mme Guilbault a classé le projet de 3e lien – un bitube à 6,5 milliards $ – parmi ses «grandes priorités de l’année».

Puis vendredi dernier, au terme du caucus présessionnel de sa formation politique, le premier ministre François Legault, qui a été talonné à ce sujet tous les jours pendant la dernière campagne électorale, a assuré que le dévoilement des premières études est pour «bientôt».

«Moi, je ne l’ai pas vues, mais le ministère des Transports nous a promis de nous livrer ça dans les prochaines semaines», a laissé tomber le chef caquiste.

«Début 2023»

La ministre Guilbault entend honorer sa parole. «J’avais dit début 2023: je maintiens mon engagement, mais aujourd’hui, je n’ai pas tout ce qu’il me faut pour être en mesure de faire une annonce», a-t-elle expliqué.

Les premiers éléments obtenus étaient-ils insatisfaisants à ses yeux? «J’ai eu certaines informations, mais en ce moment je n’ai pas toute l’information», a rétorqué la députée de Louis-Hébert, en répétant qu’il lui reste du travail à faire.

«Maintenant que je m’occupe directement de ce dossier-là, j’ai toujours dit qu’il y avait un défi de communication, de transparence, de clarté et le jour où je vais faire une présentation à jour pour mes amis représentants des médias et l’ensemble de la population, c’est parce que tout va être là et que ça va être clair et que ça va être complet.»