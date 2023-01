[PHOTOS] Sécurité des enfants: la neige bloque le trottoir vers une école de Montréal-Nord

Un père de Montréal-Nord dénonce l’inaction de l’arrondissement face à une énorme butte de neige qui menace la sécurité des enfants qui doivent la contourner en marchant dans la rue pour se rendre à l’école.

«Ça fait déjà cinq jours que j’ai interpellé la conseillère municipale responsable et la montagne de neige est encore là. C’est comme si on ne prenait pas la sécurité des enfants au sérieux», dénonce Jean-François Gagné, père de deux garçons de 7 et 9 ans.

À cinq mètres de la cour de l’école primaire Sainte-Gertrude, dans Montréal-Nord, une butte d’environ trois mètres de haut s’étend du terrain de l’église voisine jusqu’au trottoir, a constaté Le Journal lundi après-midi.

Photo Anouk Lebel

M. Gagné soutient que l’église pousse la neige de la ruelle qui s’accumule sur le trottoir depuis le 20 janvier.

Il s’inquiète pour la sécurité des enfants qui doivent contourner la butte pour se rendre à l’école, au milieu des voitures stationnées en double et qui tournent dans la ruelle entre l’église et l’école, qui devrait depuis longtemps être fermée à la circulation, selon lui.

Nouvelle neige

Le matin du 26 janvier, M. Gagné a interpellé la conseillère municipale Chantal Rossi par courriel, qui lui a assuré qu’elle allait s’occuper de la situation.

«On est rendu le 30 janvier et la butte a encore grandi. Le sommet est deux fois plus grand que moi et sur le trottoir, il y a un mètre de neige», dit-il.

Comme dans la plupart des arrondissements montréalais, il est interdit de pelleter sur la voie publique à Montréal-Nord.

Photo Anouk Lebel

«Nous avons réagi rapidement dès que la situation a été portée à notre attention et un avis a été émis au contrevenant», indique l’arrondissement de Montréal-Nord par courriel.

Le porte-parole, Louis Tremblay, souligne qu’un avis a été remis au contrevenant et que la neige a été ramassée dans la nuit du 27 au 28 janvier.

L’accumulation sur le trottoir serait de la «nouvelle neige» de la butte qui aurait été ramenée sur le trottoir, selon un contremaître qui est allé sur place.

L'arrondissement a indiqué vers 20h15 que le trottoir avait été déneigé.

Pas une mort de plus

Jean-François Gagné était parmi les parents qui ont participé aux manifestations du 24 janvier pour revendiquer des aménagements sécuritaires autour des écoles à la suite de la mort de Mariia Legenkovska.

Le 7 décembre 2022, l’enfant de 7 ans a perdu la vie en marchant jusqu’à l’école primaire Jean-Baptiste-Meilleur, dans le quartier Centre-Sud.

«On n’est pas à l’abri de ça. Entre ma maison et l’école, il y a plusieurs situations dangereuses, comme la traversée du boulevard Léger où les voitures circulent à 50 km/h. La neige, c’est un problème qui s’ajoute», laisse-t-il tomber.