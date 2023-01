Roku Ultra seconde génération, le meilleur lecteur de diffusion continu du fabricant

Après quelques années d’utilisation du lecteur de diffusion Roku Ultra première génération, ma première impression en installant le nouvel Ultra fut celle de remplacer un appareil qui pouvait encore rouler des années sans problèmes. Aucun signe de ralentissement, de surcharge ou de désuétude. Si bien que les différences entre les deux générations sont mineures.

Pour le même prix (130 $) trois ans plus tard, ce Roku Ultra (2022) de diffusion en continu (streaming) possède les mêmes caractéristiques que le précédent:

à savoir un port Ethernet (un des rares à offrir une connexion réseau filaire) idéal pour la forte demande de bande passante à une diffusion HDR 4K et Dolby Vision qui rend inutile l'utilisation d'un mot de passe WiFi,

une connexion sans fil WiFi et un port USB-A 3.0,

une télécommande avec une sortie 3.5 mm pour casque audio (parfait pour l’écoute en solo),

tous les câbles nécessaires au fonctionnement du lecteur (câbles d’alimentation, de recharge USB pour la télécommande, HDMI haut débit pour le téléviseur) et

une paire d’écouteurs filaire.

Roku

Ce qui est nouveau avec le modèle 2022 :

la télécommande sert de microphone pour lancer des commandes vocales (avec commutateur on/off),

les touches d’alimentation et de volume sur la télécommande sont compatibles avec la plupart des téléviseurs,

la télécommande n’est plus alimentée par deux piles AA, mais par une pile intégrée qu’il suffit de recharger par câble microUSB inclus,

désormais compatible Bluetooth, le lecteur Ultra se connecte avec vos casques d’écoute sans fil Bluetooth (des écouteurs-boutons comme les Beat Fit Pro ou les Pixel Buds Pro ont pu être connectés sans difficulté),

enfin, un bouton de télécommande égarée sur le lecteur permet de la faire sonner.

Par ailleurs, la configuration de ces lecteurs Roku demeure très simple. Il suffit de suivre les indications à l’écran. Le plus long dans cette configuration reste l’entrée des mots de passe pour les canaux de diffusion – Netflix, Disney, Apple TV+, etc.

Parlant de télécommande vocale – et de tous les assistants vocaux en général – il ne faut pas s’attendre à des résultats à couper le souffle, mais pour des commandes simples, ça marche, comme « ouvre Netflix » « ouvre Prime Video ». Même du côté anglophone où se font essentiellement les développements en reconnaissance vocale, les commandes dictées à l’appareil déçoivent selon les commentaires sur les sites informatiques. Et on revient très vite aux commandes classiques de la télécommande.

Roku

Parlant de ce qui s’est écrit ailleurs (Cnet), que la fonction Bluetooth de l’Ultra n’est possible qu’avec l’application mobile Roku installée sur son téléphone ou tablette, et bien oui, c’est vrai, mais il est aussi vrai qu’on peut utiliser son casque ou ses écouteurs Bluetooth avec l’Ultra pour écouter ses téléséries et films. Une fonction qui est bien décrite sur le site Roku.

Comme les autres lecteurs Roku, il prend en charge Apple AirPlay et HomeKit, ce qui vous permet d'utiliser un iPhone, un iPad ou un Mac pour diffuser des contenus photos ou vidéos ou mettre en miroir votre écran. Également, ce Roku Ultra est compatible avec Google Home et avec l’interface Alexa d’Amazon.

Même si ce Roku Ultra est le plus gros lecteur de diffusion chez ce fabricant, le boîtier se fait très discret sur n’importe quel meuble de téléviseur.

Le Roku Ultra, donc, est exactement ce qu'il prétend être : tout ce que vous attendez de Roku, un produit solide, même si la compétition dans le créneau est féroce. Pour plusieurs, c'est peut-être suffisant.

https://www.roku.com/fr-ca/