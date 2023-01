Skier québécois avec Xalibu

En se lançant dans l’aventure de la fabrication de skis hors-piste il y a une dizaine d’années, Maxime Bolduc et Alexandre Vézina étaient loin d’imaginer une aussi longue ascension pour ce qui deviendrait Xalibu.

Passionnés de montagnes et de poudreuse, les deux amis avaient simplement en tête de créer les skis parfaits qu’ils ne trouvaient pas sur le marché, souples et légers, efficaces en neige profonde.

Ils se sont connus au Collège Mérici, en étudiant le tourisme d’aventures. Maxime travaillait chez le détaillant de plein air MEC, Alexandre était guide de kayak de mer à Bergeronnes sur la Côte-Nord.

Un hiver où il avait du temps et un espace disponible dans une grange, Alexandre s’est lancé dans la fabrication des prototypes de skis hors-piste. Il était temps de mettre à profit des apprentissages faits plus tôt dans sa vie, quand il avait abordé des études en design industriel, puis en lutherie.

Presse, profileuse, plieuse : il a adapté les outils pour concevoir ses premiers skis de manière artisanale, aidé par les réflexions et observations de Maxime.

« Au début, on voulait juste des skis pour nous, mais à force de les faire essayer à d’autres, il y a eu des gens qui en ont voulu et les skieurs nous ont dit qu’ils aimeraient acheter d’une compagnie québécoise », se souvient Maxime.

Adoptés par les guides

Quand les guides de ski des Chic-Chocs en Gaspésie les ont adorés, ça a stimulé l’envie de donner naissance à Xalibu, le nom micmac du caribou.

« Après tout, on avait investi 12 000 $ les trois premières années. Ça faisait cher pour quelques paires de skis ! Il fallait rentabiliser l’investissement », rigole Alexandre.

Aucun banquier n’a voulu appuyer le projet financièrement ; mais ça n’a pas fait reculer les deux sportifs. Ils ont gardé leurs emplois et ont lancé une première production d’une cinquantaine de paires de skis, fabriqués en sous-traitance à Saint-Narcisse-de-Rimouski. Ils ont parcouru le Québec les fins de semaine pour faire découvrir leur création aux amateurs et ouvrir des points de vente, en se mesurant à des marques internationales.

« Pendant un bout, on n’avait plus de vie. On sillonnait le Québec avec nos enfants et c’était difficile », raconte Maxime, papa cinq fois.

S’entourer pour aller au sommet

Pour Maxime et Alexandre, le ski est un mode de vie et ils pensaient pouvoir en vivre en deux ans. Les ventes ont certes augmenté quand le graphisme s’est invité sur les skis pour en faire des œuvres d’art, mais le rêve entrepreneurial s’est heurté à la dure réalité. Après quelques années d’efforts intenses, le duo a compris que pour faire de sa passion une entreprise plus solide, il devait s’entourer d’autres partenaires. À deux, à temps partiel, c’était insuffisant pour propulser Xalibu.

C’est ainsi qu’ils se sont associés à Étienne Cyr et Sébastien Dumas, deux autres mordus de ski, avec de l’expérience en affaires. Depuis leur arrivée il y a deux ans, la croissance a été de 225 % avec la mise en place d’une structure de ventes et de marketing.

Avec un produit de niche qui mise sur une qualité supérieure, Xalibu veut s’intégrer dans les endroits les plus prestigieux des sports de glisse : Ouest canadien, Japon, Europe. Et l’idée de diversifier l’offre a commencé avec les skis féminins, auxquels on prévoit ajouter des collections pour enfants, des planches, des « powsurfs » et tout ce qui glissera sur les montagnes.

Après 10 ans en affaires, il règne encore un esprit de jeune entreprise chez Xalibu. C’est sûrement le second souffle donné par les associés. Mais c’est aussi la passion folle qui pourrait donner la force de déplacer des montagnes.

Xalibu

Année de fondation: 2012

2012 Fondateurs: Alexandre Vézina, Maxime Bolduc

Alexandre Vézina, Maxime Bolduc Lieu du siège social: Québec

Québec Secteur d’activité : Sports

: Sports Nombre d’employés: 4

Profil d’Alexandre Vézina et de Maxime Bolduc

Poste : Cofondateurs

Cofondateurs Âge : 48 et 42 ans

48 et 42 ans Scolarité : Tourisme d’aventure, Collège Mérici