Télébingo Rotary a 30 ans!

Fort depuis 1993 d’un partenariat avec dix (10) clubs Rotary de Québec et Lévis, le Télébingo Rotary fête aujourd’hui ses 30 ans. L’organisme sans but lucratif a remis à ce jour plus de 11,5 M$ à des organismes bénéficiaires et une somme de près de 7 M$ à son fidèle auditoire. Afin de célébrer ce 30e anniversaire, une émission spéciale sera diffusée le dimanche 5 février, dès 10 h, sur les ondes de Télémag alors qu’il y aura 10 000 $ à gagner dont un tour supplémentaire de 5000 $ et tirage d’un cadeau offert par le club Rotary de Beauport. https://telebingorotary.org/.

50 ans de Lionisme

Le Club Lions Québec-Nord a souligné, le 22 janvier dernier, le 50e anniversaire de Lionisme du Lion Ross Chicoine. À cette occasion, le député de Chauveau et 2e vice-président à l’Assemblée nationale, Sylvain Lévesque (à droite sur la photo) lui a remis un certificat de félicitations. Depuis le 28 janvier 1973, Lion Ross a été engagé en occupant différents postes stratégiques, soit comme fondateur et président de club Lion, président de différents projets d’envergure, vice-gouverneur et gouverneur du district U-2 et président du conseil des gouverneurs.

Prix Innovation 2023

L’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a profité de la tenue de son 79e congrès annuel récemment à Québec pour procéder à la remise annuelle de son Prix Innovation qui valorise les efforts de ses membres dans la recherche de solutions innovantes permettant d’améliorer la productivité de leur organisation. Sur la photo, de gauche à droite : Dominic Godin, directeur de la souscription – Cautionnement de Travelers (commanditaire du prix) ; François Houle, vice-président, Services aux projets, EBC (entreprise gagnante du prix) et Steeve Gonthier, président du CA de l’ACRGTQ.

Anniversaires

Myriam Leblanc (photo), qui depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec, en 1998, a enchaîné les rôles, ce qui lui a permis de mener une carrière remplie de nombreuses expériences comme comédienne à la télévision, au théâtre et au cinéma. On a pu la voir dans District 31, 30 Vies, Toute la vie et Le Bonheur, 49 ans... Chris Simon, ex-dur à cuire de la LNH et de la KHL (avec les Nordiques 1992-1995), 51 ans... Christian Bale, acteur britannique (Batman), 49 ans... Danielle Goyette, directrice au développement des joueurs chez les Maple Leafs de Toronto (LNH), 57 ans... Curtis Strange, golfeur professionnel américain, gagnant du U.S. Open en 1988 et 1989, 68 ans... Phil Collins (photo), musicien, chanteur britannique, soliste de Genesis, 72 ans... Gene Hackman, acteur américain, 93 ans.

Disparus

Le 30 janvier 2020 : Pierre-Étienne Laporte (photo), 85 ans, président du Conseil de la langue française de 1990 à 1995 et député libéral de la circonscription d’Outremont de 1996 à 2003... 2019 : Dick Miller, acteur américain qui est apparu dans plus de 180 films... 2017 : Walter Hautzig, 95 ans, pianiste américain... 2016 : Frank Finlay, 89 ans, acteur britannique en nomination aux Oscars pour son rôle de soutien en 1965 pour le film Othello... 2013 : Diane Marleau, 70 ans, femme politique députée de Sudbury (1988-2008)... 2012 : Carrie Selivanov, 43 ans, fille de l’ancien joueur vedette de la LNH, Phil Esposito... 2009 : Ingemar Johansson, 76 ans, boxeur suédois... 2009 : Bernard Arcand, 63 ans, anthropologue de Québec... 2005 : André Fontaine, 78 ans, artiste-peintre, natif du Lac-Saint-Jean... 2005 : Gisèle Schmidt, 83 ans, comédienne québécoise... 2001 : Jean-Pierre Aumont, 89 ans, acteur français... 1997 : Jean Constantin, 73 ans, chanteur et compositeur... 1996 : Gérard-Marie Boivin, 47 ans, journaliste et animateur à Radio Canada.