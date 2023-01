TVA: la série «Les bracelets rouges» renouvelée pour une 3e saison

Bonne nouvelle pour les adeptes de la série «Les bracelets rouges»: TVA confirme son renouvellement pour une troisième saison, alors que la deuxième, qui se traduira malheureusement par un décès au sein du groupe d’amis, bat son plein avec sept épisodes à venir.

On a vu mardi dernier pourquoi c’est un rendez-vous aussi touchant quand Justin (Antoine L’Écuyer) s’est effondré en larmes dans les bras de son ami Félix (Anthony Therrien) après avoir appris pour sa récidive de cancer.

Les qualificatifs lumineux et bienveillant sont également inscrits dans l’ADN de cette série se déroulant dans l’aile pédiatrique de l’Hôpital de la Rive, un centre hospitalier fictif où de jeunes patients, les bracelets rouges, affrontent la maladie en s’entraidant.

«On est super reconnaissants envers TVA qui renouvelle sa confiance en nous. On avait des idées alors on est contents que ça puisse se concrétiser», a dit l’autrice Stéphanie Perreault, qui coécrit la série avec son conjoint, Michel Brouillette. Le couple y joue aussi respectivement la psychologue Marilou et le physiothérapeute Alain.

«On a commencé à travailler les premiers épisodes. Le plus dur, c’est d’amorcer une saison. Le premier épisode en particulier. Pour être sûr de bien commencer et, plus tard, de continuer ce que tu as semé.»

Un autre décès parmi les bracelets rouges

La conclusion de la saison en cours permettra de mettre un terme à certaines quêtes. «D’autres seront en suspens, donc on les poursuivra dans la saison 3. On va ajouter de nouveaux personnages avec de nouvelles pathologies pour qu’il y ait tout le temps du nouveau et du sang neuf», a-t-elle ajouté, admettant qu’un autre bracelet rouge sera emporté par la maladie, comme Kim (Léanne Désilets) dans la première saison.

On sait que Félix fait des rêves prémonitoires dans lesquels il constate la disparition d’un autre de ses amis. «La saison 2 se terminera par un gros punch qu’on ne pourra pas ignorer dans la suite. Le plus loin qu’on peut aller, c’est de dire qu’effectivement un bracelet rouge décédera», a indiqué Stéphanie Perreault, qui aurait aimé guérir tous les patients, mais que cela n’aurait malheureusement pas reflété la réalité.

Un gros combat pour Justin

Pour ce qui est de Justin, «un gros combat l’attend et il aura des hauts et des bas, c’est complexe à contrôler son cancer, l’ostéosarcome», a dit Stéphanie Perreault.

La quête des autres bracelets et de leurs parents se poursuivra aussi. On pense à Albert (Malick Babin), Flavie (Audrey Roger), Kevin (Étienne Galloy), Lou (Milya Corbeil Gauvreau), Margot (Margot Blondin) et Rania (Alecia Haswani).

Les enfants des auteurs, qui sont âgés de 3 et de 6 ans, leur permettent d’être pleinement empathiques avec les parents des jeunes patients dans la série, qui sont notamment interprétés par Julie Beauchemin, Isabelle Blais, Sébastien Delorme, Claude Despins, Éric Paulhus, Marie-Chantale Perron et Victor Andrés Trelles Turgeon.

«C’est étrange parce que quand je suis tombée enceinte de mon fils, on n’avait pas de gros contrats comme ça. Mais dès que j’ai été enceinte, on a su qu’on avait notre première série, "Les bogues de la vie", puis la journée où j’ai accouché de ma fille, on a su qu’on avait décroché l’écriture des "Bracelets rouges". Tout s’est fait en même temps, mais ça nous a aidés d’avoir des enfants pour écrire "Les bracelets rouges" parce qu’on se projette beaucoup dans les personnages des parents, on se sert de nos propres expériences pour dire comment on réagirait. Je ne sais pas si on aurait pu écrire ça il y a cinq ans.»