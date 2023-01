Un pédophile qui se vantait d’avoir abusé d’enfants plaide coupable, puis s’esquive

Après avoir plaidé coupable, un collectionneur de pornographie juvénile qui se vantait sur les forums de pédophiles d’avoir abusé d’enfants et projetait de s’en prendre à une fillette de 8 ans est maintenant introuvable et fait l’objet d’un mandat d’arrestation.

• À lire aussi: Il se vantait en ligne d’être un pédophile

Sous le pseudonyme de «WellHungNfun», Jimmy Pieschke avait alarmé les autorités après une première perquisition effectuée chez un pédophile. C’est que dans le matériel saisi en 2018 chez ce dernier, plusieurs conversations inquiétantes avaient été retrouvées avec «WellHungNfun».

Sous ce sobriquet, l’auteur avait partagé plusieurs scénarios où il commettait des actes sexuels avec de jeunes filles de 5 à 15 ans. Suite à cette découverte, les policiers avaient mis en place une infiltration virtuelle.

Rapidement, Pieschke a mordu à la fausse invitation des policiers en envoyant des scénarios et des images de pornographie juvénile. Quelques jours plus tard, alors qu’il croyait parler à une mère, une policière a fait croire au suspect qu’elle était prête à lui livrer sa fillette de huit ans pour assouvir ses pulsions sexuelles.

Jimmy Pieschke a ensuite été arrêté et une perquisition a permis la saisie de plus de 1000 photos et 169 vidéos de pornographie juvénile. Dans des vidéos, des enfants aussi jeunes que trois ans étaient victimes d’agressions sexuelles alors que d’autres vidéos montraient de la bestialité.

Coupable

En août dernier, l’homme de 39 ans a plaidé coupable à des accusations de production et distribution de pornographie juvénile. Il a toutefois assuré que les scénarios dans lesquels il se vantait d’avoir abusé sexuellement d’enfants n’étaient que des fabulations.

Le pédophile qui était en liberté pendant les procédures devait revenir en cour lundi matin pour les représentations sur sentence. Or, l’homme qui savait déjà que la Couronne entendait demander six ans d’incarcération a fait faux bond au tribunal.

L’avocate de l’accusé a indiqué que son client avait cessé de collaborer depuis le temps des Fêtes et qu’elle n’avait pas été en mesure de rejoindre Pieschke depuis. L’accusé ne s’est évidemment pas présenté devant la juge lundi comme il lui était exigé.

Dans ces circonstances un mandat d’arrestation a été lancé contre l’homme de 39 ans, lequel devra être amené avec les menottes aux poignets une fois qu’il sera arrêté afin qu’il puisse faire face à ses responsabilités.