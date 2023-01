Un «selfie» regroupant Jennifer Lopez, Oprah et Kim Kardashian

On peut parler d’une soirée glamour lorsque le trio Jlo, Oprah et Kim Kardashian en profite pour prendre un égoportrait!

L’actrice nouvellement mariée avec Ben Affleck, l’animatrice archicélèbre et l’influenceuse devenue femme d’affaires ont pris de nombreuses photos communes lors de la soirée d’anniversaire du 25e anniversaire de la compagnie de maquillage Anastasia Beverly Hills.

C’est donc la fondatrice de la compagnie, Anastasia Soare, qui a regroupé une foule de femmes fortes et inspirantes, le temps d’une soirée où les paillettes et les diamants brillaient bien fort. « Merci pour le soutient pendant les 25 ans dernières années, je t’aime », a écrit la femme d’affaires sous la photo publiée sur le compte Instagram de Jlo.

Cette soirée était également la journée d’anniversaire d’Oprah Winfrey qui avait 69 ans le 29 janvier.

C’est l’actrice Sharon Stone qui a livré le discours soulignant l’anniversaire de l’animatrice. Elle aurait déclaré qu’Oprah « means the World to the World », signifiant qu’elle représente le monde pour un grand nombre de personnes à travers le monde.

L’actrice Sofia Vergara, la mère de Kim, Kris Jenner, les mannequins Cindy Crawford et Heidi Klum, l’actrice Pryanka Chopra et la comédienne-entrepreneure Jessica Alba faisaient toutes parties des célèbres invitées de la soirée, comme le prouve la photo de groupe publiée par Kim Kardashian sur son compte Instagram.

Cette dernière a écrit « Célébrer @anastasiasoare le 25e anniversaire de sa marque @anastasiabeverlyhills. Les femmes qui ont fait ce voyage avec toi se sont réunies pour te célébrer, c'était magique ! Tu es la quintessence du rêve américain et je ne pourrais pas être plus fière de toi. Je t’admire, tu donnes les meilleurs conseils et entendre les bons mots de tout le monde à ton sujet m'a rappelé ce que je savais déjà. »