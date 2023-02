Voici un itinéraire parfait pour un week-end sous le soleil de Séville

Avec son doux climat ensoleillé et son atmosphère festive, Séville représente une destination de prédilection où poser vos valises le temps d’un week-end. Non seulement vous pourrez explorer son riche patrimoine qui se démarque par l’héritage des cultures maure, juive et chrétienne, mais vous constaterez également que les Sévillans accordent une place de choix aux fêtes et aux traditions.

D’un spectacle de flamenco à une tournée des bars à tapas – elle en compte environ 3000 –, laissez-vous charmer par la douceur de vivre de la capitale andalouse!

VENDREDI

17h - Se perdre dans les rues du Centro

UNSPLASH / Eulalia Ramirez Moreda

Dès votre arrivée, aventurez-vous dans les ruelles tortueuses de l’un des quartiers historiques les plus vastes d’Europe. Le Centro est l'endroit tout indiqué pour faire du lèche-vitrines, déguster des tapas accoudé au comptoir d’un bar et admirer les patios fleuris des demeures andalouses. C’est sans oublier de planifier un arrêt au Bar El Comercio afin de débuter ce séjour sur une note sucrée en vous délectant de ses fameux churros.

Bar El Comercio, Calle Lineros 9

19h - Marcher sur «les champignons de Séville»

UNSPLASH / Joan Oger

De jour comme de nuit, le Metropol Parasol vous réserve une magnifique vue à 360 degrés sur la ville. Conçue par l’architecte allemand Jürgen Mayer, cette imposante structure de bois, surnommée Las Setas («champignons» en français), surplombe joliment la Plaza de la Encarnación. Complétez ce parcours panoramique en sirotant un cocktail au bar, ou encore, en visitant l’Antiquarium qui abrite les trésors découverts lors de fouilles archéologiques réalisées sur le site.

Erika Tremblay / Agence QMI

Metropol Parasol, Plaza de la Encarnación

21h - S’initier à l’art des tapas

Vous planifiez votre premier voyage en Espagne? Notez que les Espagnols mangent tard. En soirée, c’est autour de 21h que les tavernes et les bars à tapas commencent à accueillir leurs premiers clients. Pour vous régaler des classiques de la cuisine espagnole et vous rafraîchir avec un pichet de sangria, rendez-vous chez Los Coloniales, une institution du centre historique. Une fois installé au bar ou en terrasse, commandez le jambon ibérique, les aubergines frites et les épinards aux pois chiches. Vos papilles seront instantanément séduites!

Los Coloniales, Plaza Cristo de Burgos, 19, tabernacoloniales.es

SAMEDI

9h30 - Visiter l’un des édifices catholiques les plus vastes au monde

Erika Tremblay / Agence QMI

Inaugurée en 1507, la cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville renferme une liste impressionnante d'œuvres d’art et de monuments, dont le fameux tombeau de Christophe Colomb. Bon à savoir: cette église de style gothique et Renaissance, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987, occupe la place d’une ancienne mosquée. Le minaret de la Giralda et la cour des Orangers représentent les seuls vestiges de l’époque almohade que vous pourrez admirer lors de votre visite.

Cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville, Avenida de la Constitución, catedraldesevilla.es

12h - Déguster des poissons sur le pouce

UNSPLASH / Antonio Mendes

Pour vous rassasier entre deux visites, optez pour un arrêt gourmand dans une «freiduria». Dans ces établissements populaires, les anchois, les calmars et la morue sont frits et servis dans des cornets en papier. Figure emblématique du Centro, la freiduria Puerta de la Carne fait le bonheur des adeptes de produits de la mer depuis 1928.

Freiduria Puerta de la Carne, Calle Puerta de la Carne 2, freiduriapuertadelacarne.com

13h30 - Explorer les trésors de l’Alcázar

UNSPLASH / Antonio Mendes

Composé de somptueux palais et de jardins qui exhalent un délicieux parfum de fleur d’oranger, l’Alcázar ensorcelle dès le premier coup d’oeil avec ses azulejos (carrelages) colorés, ses plafonds sculptés et ses plantes exotiques. En regardant de plus près, vous constaterez que ce site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO mélange à merveille les styles mudéjar, gothique et Renaissance, résultats de son enrichissement au fil des siècles. Profitez pleinement de cette parenthèse tranquille à la découverte de cette oasis urbaine.

Alcázar, Patio de Banderas, alcazarsevilla.org

17h - Admirer la Plaza de España

UNSPLASH

Conçue par l’architecte espagnol Anibal González pour l’Exposition ibéro-américaine de 1929, la Plaza de España représente un bon point de départ pour une balade bucolique dans le parc de Maria Luisa. Face à ce bâtiment semi-circulaire, les premiers mots qui vous viendront certainement en tête sont «imposant» et «spectaculaire». Cette place traversée par un canal de 500 mètres de long se démarque, entre autres, par ses deux tours, ses quatre ponts et ses 48 alcôves illustrant l’histoire de chaque province du pays.

Plaza de España, Avenida Isabel la Católica

19h30 - Assister à un spectacle de flamenco

Saviez-vous que le flamenco est dorénavant inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité? Afin de promouvoir l’histoire de cette forme d'art complexe et d’en préserver l’authenticité, la Casa de la Memoria propose des spectacles de flamenco dans une salle intime qui permet une proximité entre les danseurs et le public. Laissez-vous emporter par cette prestation magique qui fusionne danse, chant et guitare dans un rythme envoûtant!

Casa de la Memoria, Calle Cuna, 6, casadelamemoria.es

21h - Planifier une deuxième soirée tapas

Une journée à la découverte de Séville ne pourrait être complète sans une soirée animée dans un bar à tapas. Pour poursuivre sur la thématique des produits de la mer, rendez-vous chez Tradevo Centro, où le chef Gonzalo Jurado concocte des plats originaux sous le signe de la fraîcheur. À ne pas manquer: le ceviche de poisson, les cannellonis farcis aux crevettes et à l’avocat ainsi que les tagliatelles à l’encre de seiche.

Tradevo Centro, Cuesta del Rosario, 15, tradevo.es

DIMANCHE

10h - Se balader dans Triana

Erika Tremblay / Agence QMI

Ce matin, empruntez le Puente de Isabel II pour rejoindre l’autre rive du Guadalquivir et débuter votre journée à travers les étals colorés du marché de Triana. Plongez-vous dans l’atmosphère authentique de ce quartier qui a vu naître de nombreux artistes, des danseurs de flamenco aux céramistes. D’ailleurs, un arrêt chez Ceramica Triana s’impose pour découvrir les rudiments de cet art et magasiner quelques pièces colorées à glisser dans vos valises.

Erika Tremblay / Agence QMI

Mercado de Triana, Calle San Jorge, 6, mercadodetrianasevilla.com / Ceramica Triana, Calle Callao, 14, ceramicatriana.com

13h - Plonger son regard dans les eaux du Guadalquivir

L’histoire de la capitale andalouse est intimement liée à celle du Guadalquivir, le majestueux fleuve qui la traverse. Prenez place en terrasse pour observer le trafic maritime et admirer l’architecture unique de la Torre del Oro, l’un des monuments emblématiques de la ville. Si vous avez envie de boire un cocktail dans un cadre enchanteur, optez pour une table chez Mariatrifulca tandis que vous pourrez déguster des plats à partager à la table de La Salina.

Mariatrifulca, Plaza del Altozano, mariatrifulca.com / La Salina, Calle Betis, 6, lasalinarestaurante.com

15h - Pénétrer dans l’enceinte d’une arène

De retour sur la rive gauche du fleuve, cap sur la Plaza de Toros de la Real Maestranza pour visiter l’une des plus anciennes arènes d’Espagne. Bien que la tauromachie ait causé quelques polémiques au fil des siècles, elle fait partie intégrante de l’histoire de la ville. La découverte du musée, situé sous les gradins, vous permettra d’en apprendre davantage sur cette pratique controversée alors que la visite se terminera au coeur même de l’arène pouvant accueillir jusqu’à 14 000 spectateurs.

Arènes de la Maestranza, Paseo de Cristóbal Colón, 12, realmaestranza.com