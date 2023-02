28 jours sans alcool: la modération, selon Richard Martineau

Vous le savez, Richard Martineau est un véritable livre ouvert. Ses opinions, il n’a pas peur de les dire, et il ne recule jamais devant un bon débat. Alors il ne faut pas se surprendre de l’entendre s’ouvrir sur sa consommation d’alcool.

Prendre un verre de vin en faisant à manger, un autre pendant le souper, un autre devant la télé... c’était une réalité fréquente du bouillant animateur. Et à son micro de QUB radio, il a abordé le sujet de plein front avec Étienne Boulay.

On le sait, l’ancien joueur des Alouettes de Montréal a livré bataille avec une importante dépendance aux drogues et à l’alcool. Il s’en est sorti, et il a raison de garder la tête haute.

Vous vous demandez pourquoi faire le défi 28 jours, au profit de la Fondation Jean Lapointe? Écoutez bien la conversation entre Boulay et Martineau. Non seulement vous allez comprendre, mais vous allez réaliser tous les bienfaits que cela comporte.