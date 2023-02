Aaron Rodgers: une décision dans les prochaines semaines

Le quart-arrière Aaron Rodgers n’a fermé aucune porte quant à son avenir, et il a confirmé qu’il allait rendre sa décision dans les prochaines semaines, mardi.

• À lire aussi: Le DG des Bills critique Josh Allen

• À lire aussi: Football: des Redbirds... à la Finlande

• À lire aussi: LCF: Danny Maciocia aura du pain sur la planche

De passage au balado «The Pat McAfee Show», l’athlète de 39 ans a dévoilé ses états d’âme, tout en précisant qu’il était possible que les Packers de Green Bay brouillent les cartes en décidant de l’échanger.

«Je vais nécessiter un peu plus de temps pour prendre une décision. Je crois que dans quelques semaines, je serai plus confortable à propos d’un des choix que je dois faire», a indiqué Rodgers, faisant allusion à la possibilité d’accrocher ses crampons.

En 2022, le Californien n’a pu répéter ses exploits des campagnes 2020 et 2021, au cours desquelles il avait été nommé joueur par excellence de la NFL. Il a lancé 26 passes de touché et a récolté 3695 verges par la passe, mais a subi 12 interceptions et 32 sacs du quart.

Puisqu’il n’a plus rien à prouver, Rodgers doit ainsi déterminer s’il a encore le feu sacré pour ce sport si exigeant.

«Tu dois être conscient de ce qui se passe dans ta tête pendant la saison, a-t-il insisté. As-tu autant aimé travailler ? As-tu aimé t’entraîner ? As-tu apprécié les rencontres d’équipe et la routine ? Il ne faut pas oublier ces sentiments et il faut les prendre en compte avant de prendre une décision irrationnelle.»