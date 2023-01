Au Canada, cracher sur le Québec paie!

J’ai dit l’autre jour que face au gouvernement Trudeau, le PLQ se comportait comme le p’tit téteux qui, à l’école, apportait toujours une pomme au professeur pour être dans ses bonnes grâces.

Eh bien, pendant quelques heures, hier, on était en droit de se demander si ce n’est pas un verger au grand complet que le PLQ s’apprêtait à apporter à Justin, et pas juste une pomme !

LE PLQ TOUCHE LE FOND

En effet, hier matin, la députée du PLQ dans Westmount–Saint-Louis, Jennifer Maccarone, a publié un tweet assez décoiffant merci sur la nomination controversée d’Amira Elghawaby au poste de représentante spéciale de la lutte contre l’islamophobie au Canada.

« Après la loi 21 et son refus de reconnaître le racisme systémique, la CAQ démontre encore une fois une rigidité sans nom et un manque d’humanité en ne soutenant pas la nomination de Mme Elghawaby. Les Québécois veulent bâtir des ponts et non se diviser... »

Selon la députée du PLQ, le fait que le gouvernement provincial refuse d’appuyer la nomination d’une militante qui a déjà traité les Québécois de racistes était un manque d’humanité !!!

Notre gouvernement aurait dû au contraire saluer sa nomination !

Heureusement, le chef intérimaire du PLQ, Marc Tanguay, a plus tard dénoncé les propos de Mme Elghawaby, et Mme Maccarone a effacé son tweet, reste que tout ça laisse un drôle d’arrière-goût dans la bouche.

Pourquoi une députée du PLQ s’est-elle sentie à l’aise de publier de tels propos ?

Avait-elle la conviction que sa vision des choses était partagée par son parti ?

LA CATAPULTE

Quant au fédéral, difficile de croire que Justin Trudeau ne savait pas ce qu’il faisait quand il a nommé Mme Elghawaby à ce poste.

Il le savait fort bien !

Les propos que cette dame a tenus envers les Québécois étaient connus depuis longtemps.

L’historien Frédéric Bastien les avait dénoncés en août 2021, quand on a nommé Mme Elghawaby directrice des programmes et de la sensibilisation à la Fondation canadienne des relations raciales.

« Au Canada, non seulement il est permis de vomir sur la plus grosse minorité nationale du pays, en plus, ça fait avancer votre carrière ! » écrivait-il sur sa page Facebook.

Preuve que l’ex-candidat à la chefferie du PQ avait raison : deux ans après cette promotion qui avait fait beaucoup jaser (et pour cause !), Mme Elghawaby en a obtenu une autre !

Encore plus importante !

Qui la catapulte aux côtés du premier ministre !

Décidément, dans le Canada de Justin, c’est payant de cracher sur le Québec.

Ça vous permet de grimper les échelons.

UN MÉPRIS ENCOURAGÉ

Pensez-vous que Mme Elghawaby aurait été nommée à ce poste prestigieux si elle avait tenu ce genre de propos sur n’importe quelle autre communauté ?

Jamais dans 100 ans.

Elle a été promue parce qu’elle a vomi sur les Québécois.

Qu’on se le dise : le mépris envers les Québécois n’est pas seulement permis, dans le Canada de Trudeau.

Il est encouragé.

Et récompensé.

Savez-vous quoi ? Si on continue de rester au sein du Canada malgré toutes les gifles et tous les crachats que nous recevons, nous ne méritons que ça.