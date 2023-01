CH: Caufield a remplacé Price

Malgré l’absence de Cole Caufield dans l’alignement des Canadiens, on parle abondamment de lui et ça démontre qu’il a remplacé Carey Price dans le cœur des partisans en tant que grande vedette de l’équipe.

Je vous avoue que je ne m’habitue pas à voir le Tricolore sans Caufield. Comme tout le monde, j’adore le voir marquer des buts, mais il a un tel magnétisme que je le cherche tout le temps sur la patinoire et je ne suis pas le seul. J’imagine que vous êtes comme moi et j’en connais un autre qui le cherche, Nick Suzuki.

Depuis l’absence de Caufield, Suzuki produit peu et je suis certain que son agent, Pat Brisson, l’a remarqué. Ça fera un argument de plus pour le clan Caufield dans les négociations de contrat avec Kent Hugues.

J’aime beaucoup Suzuki, mais dans l’imaginaire du public, la star, c’est Caufield. C’est un peu comme à l’époque d’Andrei Markov et de P.K. Subban. Markov rendait de fiers services aux Canadiens, mais le favori de la foule, c’était Subban.

Ce n’est pas pour rien que Subban a été honoré au Centre Bell à sa première année à la retraite, alors qu’on attend toujours une cérémonie célébrant les 15 ans de Markov à Montréal.

Dans le cas de Price, toutes les raisons étaient bonnes pour parler de lui. Même chose pour Caufield qui nous a tous fait rire en disant que le personnel avait caché ses patins et ses bâtons. Il est vraiment attachant, et comme Subban, il représente plus qu’un joueur de hockey.

On va certes parler de ses négociations dans les prochaines semaines, ainsi que de son opération qui doit avoir lieu demain, mais je mentionne Caufield simplement parce que son absence crée un vide immense et j’ai hâte de le revoir en septembre prochain. On constate son importance.

Opportunités et évaluations

L’entraîneur, Martin St-Louis, doit également s’ennuyer de Caufield, mais il n’a pas trop le temps d’y penser avec l’épidémie de blessures au sein de sa troupe. Le synchronisme est bon car même avec Caufield, une place en séries éliminatoires serait hors de question. C’est aussi le moment parfait pour évaluer les jeunes.

Les blessures créent des opportunités et un qui en profite drôlement est Rafaël Harvey-Pinard. J’adore son attitude, on voit qu’il est en mission et ça ne peut que l’aider pour son avenir.

Il a connu une soirée mémorable de deux buts et une aide contre Detroit, mais il ne faut pas partir en peur avec ça. Qu’on se souvienne du truc du chapeau de Ryan Poehling à son baptême dans la LNH en avril 2019. Il n’a que cinq buts en 35 matchs, cette saison à Pittsburgh.

Harvey-Pinard n’aura jamais le rôle d’un Caufield, mais il peut forcer la main de l’organisation et faire sa place dans la LNH. C’est son objectif et il fait tout en son pouvoir pour l’atteindre. Bravo !

Owen Beck

Le CH rappelle rarement des joueurs junior en urgence et j’aurais aimé voir Joshua Roy. Mais je comprends qu’on lui ait préféré Owen Beck car on avait besoin d’un joueur de centre. Sans être spectaculaire, j’ai trouvé que Beck avait l’air plutôt à l’aise.

Au moins, il a eu plus que les sept minutes de Jakob Pelletier à son baptême du feu à Calgary. Incidemment, Pelletier a joué 14 et 15 minutes à ses deux derniers matchs.

Visite des Bruins

C’était bon de voir les Bruins au Centre Bell, mardi. Même si l’état des forces a changé, la rivalité est toujours très vivante avec les Canadiens et j’aimerais les voir plus souvent.

Les Bruins ont subi trois défaites depuis, mais ça ne change rien à leur extraordinaire saison. Patrice Bergeron ne cesse de m’épater. Quel leader !

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Le retour d’Allen

Après huit matchs consécutifs, Samuel Montembeault était mûr pour une journée de repos, jeudi, et je ne reproche pas à St-Louis d’avoir désigné Jake Allen pour affronter les Red Wings de Detroit. Bon, ce fut une défaite de 4 à 3, mais Allen est en santé et il devait jouer tôt ou tard. Montembeault a très bien fait en l’absence d’Allen et il a mérité de jouer davantage. St-Louis avait dit et répété qu’Allen était son numéro un, mais je crois que la situation a changé et on devrait désormais assister à un partage plus égal du travail.

Vieux souvenir

Tout comme Owen Beck, je suis un des rares joueurs à avoir été rappelé d’urgence des rangs junior par le CH. Ça m’a rappelé de vieux souvenirs. Jocelyn Thibault s’était blessé le matin d’un match, le 21 février 1996 à Hartford. C’était impossible de rappeler un gardien de Fredericton car l’équipe était en déplacement. J’ai reçu un coup de fil en après-midi et le directeur général, Réjean Houle, est passé me prendre à Hull dans un avion privé. Je suis arrivé dans le vestiaire juste avant la période de réchauffement et les joueurs étaient tous habillés, prêts à sauter sur la patinoire. J’ai joué neuf minutes en troisième période. Quelle journée folle !

Gardien d’urgence

Parlant de situation d’urgence et de journée folle, c’est toujours plaisant de voir un gardien amateur jouer quelques minutes dans un match de la LNH, et le dernier à qui c’est arrivé est Matt Berlin, chez les Oilers d’Edmonton. Il a « préservé » la victoire de 7 à 3 des Albertains contre les Blackhawks. C’est une belle présence d’esprit de la part de Connor McDavid d’avoir suggéré à l’entraîneur, Jay Woodcroft, de l’envoyer dans la mêlée à deux minutes de la fin du match. Woodcroft avait certainement d’autres choses en tête que de se préoccuper du gardien avec un tel pointage. Berlin, qui a tout de même fait un arrêt, va se souvenir de ce jour toute sa vie.