De plus en plus de migrants tentent d’atteindre les États-Unis

Le nombre de migrants qui tentent d’entrer illégalement aux États-Unis via notre région, comme celui qui a été retrouvé en hypothermie ce week-end à Potton, en Estrie, est en forte croissance depuis un an.

C’est ce dont témoignaient des citoyens rencontrés à Potton lundi soir. Mardi, ce sont les autorités frontalières américaines qui le confirmaient.

Potton est une petite municipalité, située à cinq kilomètres du poste douanier de Highwater et la présence d’étrangers qui tentent d’y franchir la frontière y est de plus en plus importante.

Contrairement à la situation au chemin Roxham où les migrants traversent pour venir au Canada, ici, c’est l’inverse.

De nombreux incidents seraient survenus récemment, selon des témoignages.

Mardi dernier, un jeune couple mexicain, transi de froid, a été reconduit par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à la station-service Shell. Il était arrivé en avion à Toronto quelques jours auparavant et tentait de regagner les États-Unis par les bois.

Il y a un mois, une employée d’un dépanneur a appelé la GRC pour prendre charge un homme qui demandait aux clients de le reconduire près du chemin du Pont Couvert.

Selon l’agence de protection de la frontière américaine du poste de Swanton au Vermont, les policiers ont procédé en octobre et novembre dernier à 779 interceptions de personnes qui tentaient d’entrer illégalement aux États-Unis: c’est plus de sept fois plus que pour la même période en 2021. 313 personnes ont cependant réussi à leur échapper. Les migrants provenaient de 19 pays différents.

Les autorités ont déclaré que les migrants en provenance du Mexique étaient nombreux, et certains d’entre eux avaient déjà été expulsés du pays à plus d’une reprise.

La propriété de Normand Handfield touche à la frontière canado-américaine. Une marche de quelques kilomètres dans les bois permet de rejoindre la municipalité de North Troy, dans le Vermont.

Lors de ses promenades, il lui arrive fréquemment de trouver des effets personnels laissés par des personnes cherchant à s’introduire aux États-Unis.

Les autorités américaines et canadiennes, inquiètent pour la santé et la sécurité des migrants avec l’hiver et le froid qui sont bien installés, demandent à la population d’être vigilante et de souligner toute présence suspecte dans le secteur.