Duchesne et Fils: la transition a eu lieu

Duchesne et Fils, un des plus importants employeurs de la Mauricie, connu internationalement pour ses matériaux de construction, poursuit ses projets de croissance sans plus aucun membre de la famille fondatrice dans son équipe de gestion, la dernière ayant quitté l’entreprise il y a quelques mois.

Audrey Duchesne-Milette a quitté son poste en septembre dernier, après avoir accompagné les nouveaux propriétaires à mener l’entreprise «à un autre niveau». L’arrière-petite-fille de Raoul Duchesne, qui avait fondé son commerce en 1927, occupait les fonctions de directrice générale depuis le début de l’an dernier, soit à partir du moment où l’entreprise a changé de mains. Elle avait été auparavant présidente et cheffe de la direction.

PHOTO COURTOISIE

«Mme Duchesne-Milette a fait la transition avec nous pour s’assurer d’une passation des pouvoirs et pour amener l’entreprise à un autre niveau, nous a confirmé l’actuel président de Duchesne et Fils, Christian Dauphinais. Pendant six mois, l’ancienne équipe et la nouvelle équipe ont travaillé ensemble pour revoir la structure de l’entreprise. Aujourd’hui, en tant que président, je suis entouré d’une équipe de trois vice-présidents qui sont des spécialistes dans leur domaine.»

Audrey Duchesne-Milette a récemment annoncé sur son profil LinkedIn «être à la recherche d’une nouvelle opportunité pour la poursuite de ma carrière». Nous avons tenté sans succès d’obtenir une entrevue avec elle.

L’an dernier, commentant l’acquisition de Duchesne et Fils par Namakor Holdings, une firme québécoise d’investissement spécialisée dans l’achat de PME du secteur manufacturier nord-américain, Mme Duchesne-Milette ne cachait pas son enthousiasme.

«Nous étions persuadés qu’une association avec Namakor Holdings était la meilleure chose pour faire perpétuer le nom Duchesne. Peu importe qui sont les actionnaires, l’équipe demeure la même. Nous serons toujours forts et fiers et nous travaillerons ensemble pour faire grandir l’entreprise. Nos opportunités seront plus grandes et nous pourrons les saisir», nous avait-elle dit.

Christian Dauphinais nous a mentionné que de faire croitre l’entreprise est toujours une priorité.

«Depuis l’acquisition, notre plan stratégique était de décentraliser, a souligné M. Dauphinais. Notre objectif n’a jamais été de conserver le statu quo, mais plutôt de faire croitre l’entreprise. On devrait être en mesure de récolter les fruits au courant des prochains mois.»

Duchesne et Fils a comme clients des centres de rénovation, des quincailleries et des centres de distribution et manufacturiers spécialisés au Canada et aux États-Unis. L’entreprise emploie 202 personnes et souhaite en embaucher d’autres.

«Nous sommes présentement à la recherche d’une vingtaine d’employés de plus, a précisé M. Dauphinais. On a investi beaucoup cette année tant pour nos employés de bureau que pour les gens d’usine. On a des projets au niveau de la qualité des espaces de travail. Beaucoup de rénovations ont lieu en ce moment chez nous.»

L’Agence QMI a tenté de joindre le syndicat pour connaître la réaction des employés à la suite du départ de la directrice générale, mais en vain.