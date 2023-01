Échangé aux Canucks, Anthony Beauvillier a vécu tout un choc

Les Canucks de Vancouver ont présenté aux médias mardi avant-midi leurs deux plus récentes acquisitions, Anthony Beauvillier et Aatu Raty, le premier d’entre eux s’estimant prêt à aider dès maintenant sa nouvelle équipe.

Le Québécois a pris le chemin de la Colombie-Britannique, lundi soir, par le biais de la transaction envoyant Bo Horvat aux Islanders de New York. En conférence de presse, il a admis sa surprise quant à la nouvelle de l’échange, mais il regarde vers l’avant et souhaite contribuer à la relance des Canucks, au cœur d’une période de grands changements.

«Ce furent réellement des dernières heures complètement folles. Par contre, j’étais excité d’apprendre que je m’en allais ici. Les émotions ont été un peu ambivalentes : c’est dur de quitter les Islanders, mais je suis enthousiaste à l’idée de me joindre aux Canucks», a affirmé Beauvillier.

Celui-ci a rappelé avoir vécu beaucoup d’événements heureux avec les Insulaires, surtout en séries éliminatoires. Le hockeyeur de 25 ans a d’ailleurs participé deux fois à la demi-finale de la Coupe Stanley (en 2020 et 2021) et il lui sera impossible d’oublier une organisation pour laquelle il a disputé 457 rencontres de saison régulière en carrière. Et, la vie réservant son lot de coïncidences, le choix de premier tour des Islanders au repêchage de 2015 affrontera son ancien club le 9 février à l’UBS Arena. Il s’agira de son troisième match, à moins d’un imprévu, avec sa nouvelle formation, et les sentiments seront sûrement étranges.

«Ce sera différent de se retrouver dans le vestiaire des visiteurs. Je n’ai pas vraiment visité ses alentours... la sensation sera particulière, sans aucun doute», a-t-il prédit.

Beauvillier a récolté 20 points, dont neuf buts, en 49 duels cette année. À Vancouver, l’organisation a congédié l’entraîneur-chef Bruce Boudreau le 22 janvier pour le remplacer par Rick Tocchet. Les Canucks occupent le sixième rang de la section Pacifique avec une fiche de 20-26-3.