Fillette de 10 ans agressée: même s'il est non criminellement responsable, l’assaillant ne sera pas libéré

Même s’il a déjà été déclaré non criminellement responsable pour avoir tabassé sans raison une enfant de 10 ans, un Montréalais ne sera pas libéré de sitôt, puisqu’un juge l’a finalement déclaré comme étant une personne « à haut risque ».

​« Il va être en détention stricte à l’Institut Philippe-Pinel. À ce stade-ci, la durée est indéterminée », a affirmé Me Annabelle Sheppard, de la Couronne, juste après l’audience concernant Tanvir Singh.

Singh, 21 ans, est ce Montréalais qui avait attaqué gratuitement une enfant de 10 ans en mars 2022. Selon le résumé des faits lu à la cour, il avait projeté la fillette au sol avant de la marteler de coups au visage.

La petite avait subi une commotion cérébrale, en plus d’avoir le nez cassé et de nombreuses lacérations.

Selon un rapport psychiatrique, Singh voulait ce jour-là s’en prendre à un ancien responsable de travail, sans succès, si bien qu’il s’en est finalement pris à la fillette parce qu’il était dérangé par son origine ethnique et parque qu’elle lui avait souri en le croisant.

« Il était aussi harcelé par les voix qui lui parlaient et l’incitaient à commettre des gestes violents », note un rapport psychiatrique.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

En raison de ses troubles mentaux, Singh avait été déclaré non criminellement responsable. Mais dans un souci de protéger la population, Me Sheppard, de la Couronne, avait demandé à ce qu’on lui colle une étiquette rendant une libération plus complexe, et limitant aussi ses droits de sortie, jusqu’à ce qu’il ne soit plus un danger pour la société.

La défense ne s’étant pas opposée à cette demande, la Couronne a finalement eu gain de cause aujourd’hui devant le juge Alexandre Dalmau.