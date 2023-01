Grève des chauffeurs d'autobus: Drainville espère une entente «le plus rapidement possible»

Préoccupé par le conflit de travail qui prive depuis lundi 6000 élèves de Québec et de Lévis de transport scolaire, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, assure qu’il « suit le dossier de très, très près » et « espère un règlement négocié le plus rapidement possible ».

« Je suis très conscient que ce conflit de travail nuit aux enfants et nuit aux parents et que ça désorganise le quotidien des familles », a commenté le ministre Drainville lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale, mardi après-midi.

Les chauffeurs d’Autobus Tremblay & Paradis, dont la convention collective est échue depuis sept mois, ont déclenché lundi une grève de deux semaines.

Les parents de plus de 6000 élèves fréquentant des établissements des centres de services des Découvreurs, de la Capitale, des Navigateurs (Lévis) ainsi que de la commission scolaire anglophone Central Quebec doivent donc se rabattre sur un plan B.

Sans en être rendu à lancer un ultimatum aux parties, le ministre Drainville rappelle que le gouvernement fait déjà sa part pour soutenir les transporteurs scolaires.

Juste part

« Le financement gouvernemental pour le transport scolaire, il a augmenté de 130 M$ juste pour cette année, 2022-2023, a souligné le ministre. Sur le 130 M$, 112 M$ sont allés directement dans les poches des transporteurs scolaires l’été passé. [...] Il est évident qu’on souhaite que les chauffeurs aient leur juste part. »

Les conducteurs en grève, qui sont affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), réclament justement que l’employeur partage plus équitablement tout le pactole dont il bénéficie.

« Ce n’est pas à nous de trancher cette juste part, ça doit faire l’objet de la discussion, de la négociation, a dit M. Drainville. On espère que cette négociation-là va se régler rapidement. »

Le ministre s’en remet aux deux parties impliquées et à la médiatrice qui a été nommée au dossier.

Il signale par ailleurs que le gouvernement fait aussi sa part pour contrer la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur. Québec a récemment porté à 35 millions $, un programme qui permet aux chauffeurs de toucher une prime de rétention de 2400 $ par année. Une prime d’attraction de 1770 $ est également offerte.