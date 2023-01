Julia Roberts et Jennifer Aniston «échangeront leurs corps» dans une nouvelle comédie qui sera présentée sur Amazon

Amazon a décroché le gros lot en ajoutant à sa liste de films à venir la comédie qui mettra en vedette deux des plus populaires actrices d’Hollywood : Julia Roberts et Jennifer Aniston.

La comédie encore sans titre sera écrite et réalisée par Max Barbakow - le réalisateur du film Palm Springs - et produit par la société de production de l’actrice australienne Margot Robbie, LuckyChap Entertainment.

On en sait encore très peu sur ce film qui réunira les deux actrices âgées de 55 ans (Julia Roberts) et 53 ans (Jennifer Aniston) pour la première fois au grand écran, autre que ce sera une comédie à la Freaky Friday (Dans la peau de ma mère) dans laquelle le personnage de la fille adolescente (interprétée par Lindsay Lohan) se retrouvait dans le corps de sa mère (Jamie Lee Curtis) et vice versa.

AFP

Avec les récents succès surprises des films Ticket to Paradise avec George Clooney et Julia Roberts et The Lost City avec Sandra Bullock et Channing Tatum, tout porte à croire qu’il y a une demande pour ce genre de film comique et léger mettant en scène des vedettes bien connues des comédies hollywoodiennes.

C’est CAA (qui représente les deux actrices) qui a négocié la vente à Amazon.